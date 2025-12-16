恋愛リアリティーショー『テラスハウス』で注目を集めたモデル・タレントの島袋聖南と夫でモデルの石倉ノアが16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』(12月19日公開)の吹替版完成披露試写会＆ファイヤーステージイベントに登場した。

島袋聖南と石倉ノア

島袋は、すらりとした美脚がのぞくシースルードレス姿、石倉は、水玉のネクタイが印象的なスーツ姿で登場。階段を下りる際には、石倉が島袋をエスコートした。

そして、島袋は「シリーズの節目である今回の映画をいち早く見られることを魅力に思い参加させていただきました」とコメント。石倉は「僕も聖南もすごく映画が好きなのでいろんな映画を見るんですけど、『アバター』は人類史上No.1と思っていて、今日は2人で楽しみにやってきました」と話した。

神秘の星パンドラを舞台に、先住民族のナヴィと侵略を狙う人類との戦いを描いてきた『アバター』シリーズ最新作。アバターとして潜入した元海兵隊員のジェイクは、ナヴィの女性ネイティリと家族を築き、人類と戦う決意をするが、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァランは、人類と手を組み復讐を果たそうとし、“炎の決戦”が幕を開ける。

この日のイベントには、日本版声優陣の東地宏樹(ジェイク役)、小松由佳(ネイティリ役)、バトリ勝悟(ロアク役)、内田真礼(ツィレヤ役)、田村睦心(ヴァラン役)、『アバター』シリーズへの深い愛を伝え続けてきた“アバターファミリー”のチョコレートプラネット(長田庄平・松尾駿)、さらに最新作の公開を待ちわびる著名人が来場した。