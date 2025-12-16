フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』を、26日0時から独占配信。足立梨花が主演する。
足立が演じるのは、新しい職場にやってきた、真面目で気弱そうな外見の小野はすみ。そこでは、女帝と呼ばれている中村綾乃(川面千晶)に誰も逆らえず、彼女により日常的にイジメが行われていた。
そして不運にもイジメのターゲットとなってしまったはすみ。つらい日々に耐えきれなくなる…と思われていたが、このイジメをきっかけに隠していたはすみの本性があらわになっていく…。愛を知らない主人公が送る新感覚のサイコパス・エンタテインメントが描かれる。
「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。
コメントは、以下の通り。
足立梨花
「このたび『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』で主演させていただくことになりました、足立梨花です。
縦型のショートドラマは初めてで、なにもかも撮影が新しく感じました。
今回私が演じたはすみさんはとても気になる存在で、どうしてはすみさんはこう思ったのか、なぜこうなったのか、そんなことを考えるのが面白くもありました。
個性的なメンバーもたくさん出るので、ぜひ楽しんでみていただきたいです」
原作・上田俊衣氏
「ショートドラマ化､嬉しいです！
素敵な俳優の方々や監督､スタッフの皆さんのプロの撮影を見学させて頂いたのですが…物語をつくる情熱と緊張感に圧倒され､素晴らしい体験をさせて頂きました。
“はすみ”はサイコパスですが､私はいつも彼女をスーパーヒーローだと思って描いています。
はすみが探し続ける“愛”の世界を、ぜひ実写でも体験して頂ければ嬉しいです｡
私も一人のドラマのファンとして楽しく視聴させて頂きます！」
