【2025年12月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、牛肉や野菜の旨みがたっぷり染みた牛すき鍋や、具材たっぷりで満足度抜群なクラムチャウダーなど、寒い冬を乗り切るためのメニューが目白押しです!

2025年12月の新商品5品まとめ(12月16日〜12月22日)

「あったか牛すき鍋 うどん入り」(753円)

価格 : 753円

販売地域 : 東北、関東、静岡県

牛肉や野菜の旨味が出たコクのある味わいの割下スープ。具材には、うどんを加え、1品で満足できる鍋に仕上げました。

「炭火焼豚バラの海苔弁当」(680円)

価格 : 680円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

炭火で焼き上げた香ばしい豚バラ肉と、ちくわの磯辺天、だし巻き卵、きんぴらごぼうなどの豊かな副菜を添えた海苔弁当です。

「6種具材の天丼」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、九州

海老天と舞茸天、ちくわの磯辺天、彩りの良い3種類の野菜天を盛り付けた、満足感のある天丼です。

「炭火焼き鳥 もも3本 皮2本入り」(626円)

「炭火焼き鳥 もも3本 皮2本入り」(626円)

価格 : 626円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

ももタレ3本、皮タレ2本の2種類を盛り合わせた串付きの炭火焼き鳥です。

「クラムチャウダースープパスタ」(626円)

価格 : 626円

販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、島根県、広島県、山口県、九州

あさりや野菜の旨味が溶け込んだクラムチャウダースープにパスタを合わせました。

※12月17日以降順次発売

まとめ

寒い時期にうれしい「あったか牛すき鍋 うどん入り」は、牛肉や野菜の旨味が溶け込んだコク深い割下スープが特長。うどん入りで、これ一品でもしっかり満足できる仕立てです。あさりと野菜の旨味を凝縮した「クラムチャウダースープパスタ」も、身体をあたためてくれる食べごたえのある一品。

また、炭火で香ばしく焼き上げた豚バラ肉を主役にした「炭火焼豚バラの海苔弁当」は、ちくわの磯辺天やだし巻き卵など副菜も充実。最後まで飽きずに楽しめます。

そのほか、彩りとボリューム感を兼ね備えた「6種具材の天丼」や、おつまみにもぴったりな「炭火焼き鳥 もも3本 皮2本入り」など、幅広いラインアップが揃っています。ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用