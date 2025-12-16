牡蠣、カニ、いちご……などなど、この時期に旬を迎える食材は多い。そしてこれら冬の味覚はファミレスの“フェアメニュー”として取り入れられることもしばしば。旬の食材を季節に合わせてタイムリーに届けてくれるなんて、本当に感謝しかないっす!

ということで、今回の主役は「華屋与兵衛」。なんとこの人気の和食チェーンが現在、「国産ふぐフェア」を展開しているらしいとの情報をキャッチ。えっ、ふぐ!? 確かにめちゃくちゃ旬の食材だけど、「ふぐフェア」ってのはかなり珍しくない!? しかもメニューを見てみたら……めちゃくちゃウマそうなんですけど!

ふぐ天丼、ふぐ鍋、ふぐ雑炊……華屋与兵衛の冬フェアが神すぎた

蕎麦、天ぷら、寿司、釜めし。“和”に関するメニューを網羅的、かつハイクオリティで提供する和食ファミレスチェーン「華屋与兵衛」。秋には「広島県産牡蠣フェア」を開催しており、このまま牡蠣推しで越冬するのかな〜なんて思っていたのだが、なんと冬に合わせて「国産ふぐフェア」を仕掛けてくるだなんて……アグレッシブ〜!

「真ふぐ天の鍋焼きうどん」「真ふぐの季節天丼」「季節の天ぷら〜国産ふぐ〜」などなど、気になるメニューばかりが並んでいるけど……

「よへいの特製国産ふぐ鍋」でしょ! 旬の食材を、旬の調理法でいただく。これ以上の愉悦がどこにあろう。ただ、天丼も捨てがたいな……ということで「小真ふぐ天丼」も追加! さぁ、カモン!

はい、きた〜!……っていうかマジか! 自分でグツグツ煮るスタイルなの? 最高かよ! ヤバい、テンションが一気に跳ね上がった!

しかも……

ふぐ、めっちゃある! 手前が「真ふぐの身」で奥が「とらふぐのアラ」なんだって。野菜もたっぷりあるし、これで2,079円は破格では?

何はともあれ、さっそく作ってまいりましょう! まずは鍋に出汁を入れて、加熱。

沸騰してきたら、まずはとらふぐのアラを投入! このまま7分ほど火にかけておくべし、とのことだ。

さぁ、それではアラの完成を待つ間に……

「小真ふぐ天丼」をいただきましょう! ミニサイズなのに結構大きいし、海老まで入っちゃってるじゃん。贅沢すぎ! さっそくふぐの天ぷらからひと口……パクッ。

ほっほ〜〜〜!! や〜〜〜ばっ、うめぇぇぇッ!! 外はサクッと香ばしく、中はふっくらジューシー。噛むほどに上品な旨味と甘みが広がり、淡泊ながらも強いコクと弾力のある食感が楽しめる。身も分厚いし、甘辛いタレもしっかり主張していてめちゃくちゃウマい……。ご飯も進みまくる!

海老天もデカくて身もプリップリ! 旨味も濃厚でたまらんっ……。衣の厚みも絶妙にちょうどいいな……。他にもナス、オクラ、カボチャなど大ぶりの野菜を堪能! 天ぷらに対してご飯が足りないと思えるくらい超〜充実した内容だった! ミニサイズでこれは激アツ。マジでお得。毎回食べたいくらいだ……。

アラがいい感じで煮えてきたので、ここで真ふぐの身を投入! このまま2〜3分待てば……

完成! ひゅ〜! いい香り〜!

それじゃあまず、真ふぐの身から……いただきます!

うっっっめぇぇええ!! ぷりぷりとした弾力と白身魚特有の風味、そしてふぐの繊細な旨味と上品な甘さを引き立てるポン酢の爽やかな酸味がたまらなくウマい! ふぐの旨味と紅葉おろし&ネギの爽やかな香りが一体となって、マジで格別な美味しさに仕上がっている……。さすが高級魚、すごく上品で上質。ハンパじゃない……。

とらふぐのアラもヤバい! 身はぷりぷり&もちもち。上品で濃縮された旨味が口いっぱいに広がっていく。淡白なんだけど深いコクがあって、これ多分、コラーゲンもめちゃくちゃ豊富だよね? 身の部分とはまた違ったトロトロ食感、ジュルジュル食感で、これはこれでめちゃくちゃ特別感がある。カニと一緒で、無言になって夢中で食らいついてしまう系のやつだ。

とらふぐのアラは部位によって味わいや食感も違うので、食べるたびに新たな発見を楽しむことができる。これを独り占めできるだなんて……なんて贅沢なんだ……!!

ふぐをいただいたら、野菜のほうも鍋にイン。白菜、人参、焼き豆腐、長ネギ、舞茸、しめじ……種類豊富で量も盛り沢山。

もちろん、味のほうも完璧! 火の通し加減もちょうどよかったようで、野菜のシャキシャキ食感がいい具合に残りつつ、全体的にしんなりもしていて、身体が芯から温まっていく。ふぐと昆布のエキスがたっぷり滲み出た出汁で煮込んだので、旨味も抜群だ。

いや〜、美味しかった。美味しかったんだけど、まだちょっと胃に空きがあるな。ミニ天丼は食べたけど、この出汁を残して帰るのももったいなさすぎるので……

「ふぐ鍋雑炊セット」も緊急で追加! 真ふぐの身も添えられてるぞ!? 太っ腹〜!

ご飯と真ふぐの身を入れて、いい感じにグツグツしだした頃に溶き卵を投入。刻み海苔も乗せて……

できた……。ビビるほどウマそう……。

実際に食べてみると案の定、感動的なウマさ! ふぐの濃厚な風味と甘味、野菜の出汁が凝縮されていて、まさに旨味の集大成。優しくも深みのある味わいで、全ての美味しさが混然一体となっている。ああ、たまらん……。今年一年の疲れがスゥ〜っと癒えていくかのようだ……。途中、鍋で使ったポン酢も加えてみたが、さらなる酸味と旨味が加わって、これも格別の美味しさだった。

「国産ふぐフェア」という響きだけでテンション爆上がりなのに、蓋を開けてみればその内容は期待以上。心も体も満たされる、正真正銘のご褒美だった。華屋与兵衛の本気、体感しないのは損。なお、12月27日～2026年1月4日の期間は提供がお休みとなるため、気になる人は、ぜひその前後のタイミングを狙って足を運んでみてほしい!