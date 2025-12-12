公益財団法人 日本漢字能力検定協会は12月12日、今年一年の世相を表す漢字一字が「熊」に決まったことを発表した。11月1日～12月9日、2025年の世相を表す漢字一字とその理由を全国から募集し、応募189,122票の中から23,346票(12.34%)を集め、初の1位に選ばれた。第2位の「米」(23,166票)との票数差はわずか180票(0.09 ポイント差)。京都・清水寺の森清範貫主の揮毫により発表され、奉納の儀式が行われた。

日本各地で「熊」が出没し、国民の関心と不安が集中した年

「熊」による被害と対策

「熊」による人身被害者数・死亡者数が、ともに過去最多に。被害拡大を受けて、政府が「クマ被害対策パッケージ」を取りまとめ、緊急対策を講じた。自治体からの駆除要請を受け自衛隊も出動。

「熊」出没による生活への不安

市街地など人の生活圏でも「熊」の目撃が相次ぎ、生活を脅かした。「熊」の影響により全国各地でイベントの中止や学校の休校が相次ぎ、社会問題に。「熊」による農作物の被害が深刻化し、地域住民の生活や経済活動に影響を及ぼした。

「熊」猫(パンダ)が中国に返還

和歌山県・白浜町にあるテーマパークから4頭のジャイアントパンダが中国へ返還された。日本のジャイアントパンダは来年返還予定の上野動物園の2頭だけになった。

2位以降にランクインした漢字は?

2位は、昨年からの価格高騰や、備蓄「米」の放出で話題となっている「米」がランクイン。3位以降は、高市早苗氏が女性初の内閣総理大臣に就任したことから「高(3位)」「女(8位)」「新(9位)」「初(10 位)」、大きな盛り上がりを見せた大阪・関西万博にちなんだ「脈(4位)」「万(5位)」「博(7位)」が選ばれ た。

応募の多かった上位10位までの漢字は以下の通り。

1位 「熊」 (ユウ/くま) 23,346 票 (12.34%) 全国各地で「熊」の被害が相次ぎ、市街地にまで「熊」が出没するなど、生活や経済活動にも深刻な影響を及ぼした。「熊」の出没や被害を受けて、人と自然との共存について考えるきっかけになった。



2位 「米」 (ベイ・マイ・メ/こめ・よね・メートル) 23,166 票 (12.25%) 昨年から続く「米」価格の高騰と備蓄「米」の放出、日本の「米」生産や農業について考えた。一方、「米」国のトランプ大統領就任と相互関税による混乱など、大きな影響を受けた。



3位 「高」 (コウ/たかい・たか・たかまる・たかめる) 18,300 票 (9.68%) 内閣総理大臣に「高」市早苗氏が就任。物価や米価格の「高」さ、金や日経平均株価の「高」騰、国内最「高」気温の更新などが話題となった。



4位 「脈」 (ミャク・バク/すじ) 6,418 票 (3.39%)大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が人気に。万博による人や文化の交流、女性初の内閣総理大臣誕生、株価高騰など、世の中の"「脈」動"を感じる人も多かった。

5位 「万」 (マン・バン/よろず) 5,656 票 (2.99%) 大阪・関西「万」博が盛り上がりを見せるとともに、日経平均株価は 5「万」円を突破した。

6位 「変」 (ヘン/かわる・かえる) 5,296 票 (2.80%) 自公連立政権の枠組みの「変」化、国内最高気温の更新、AI の進化など、大きな「変」化を感じた一年。

7位 「博」(ハク・バク/ひろい) 5,114 票 (2.70%) 大阪・関西万「博」の開催や、坂口志文氏と北川進氏 2 人の「博」士がノーベル賞を受賞したことも注目を浴びた。

8位 「女」 (ジョ・ニョ・ニョウ/おんな・め・むすめ・めあわせる・なんじ) 3,682 票 (1.95%)「女」性初の内閣総理大臣就任、「女」性市長による騒動など、行政での「女」性の話題に注目が集まった。また、「女」形が主人公の映画『国宝』が大ヒット。

9位 「新」 (シン/あたらしい・あらた・にい・さら) 3,658 票 (1.93%) 高市「新」首相誕生や、AI など「新」技術の普及といった、「新」しい時代の始まりや価値観の変化を感じた。「Nintendo Switch 2」が「新」発売された。

10位 「初」 (ショ・ソ/はじめ・はじめて・はつ・うい・そめる・うぶ) 3,067 票 (1.62%) 女性「初」の内閣総理大臣就任。スポーツ界ではイチロー氏が日本人で「初」めての米国野球殿堂入り、ドジャースが球団史上「初」のワールドシリーズ連覇、サッカー日本代表のブラジル戦「初」勝利など「初」が相次いだ。

