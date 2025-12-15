JR東日本は15日、駅のホーム上における危険な行為の防止を目的として、危険な録音・撮影に関する注意喚起ポスターや動画を作成し、12月16日から駅構内およびデジタルサイネージへ順次掲出すると発表した。

昨今、駅ホームでの撮影・録音に伴う危険な行為により、周囲の利用者への迷惑となる事例が多数発生。加えて、線路・設備に接近するなど、感電および列車に接触する恐れのある非常に危険な行為も確認されているという。

JR東日本は駅ホームでの危険な行為について、他の利用者に対して迷惑となるだけでなく、列車の運行にも大きな影響を及ぼすとして、すべての利用者に安全かつ安心して駅を利用してもらうため、「危険な行為は絶対におやめいただき、録音・撮影時は安全へのご配慮をお願いいたします」と呼びかけている。

注意喚起の一環で、12月16日から同社管内の主要駅にて、デジタルサイネージでのポスター画像の掲出と、駅構内でのポスターの掲出を当面実施。1月19日から同社公式サイト・公式YouTube、1月20日からデジタルサイネージやトレインチャンネルに注意喚起の動画を公開し、放映を開始する。ポスター・動画ともに、ホーム上での危険な行為と迷惑行為を場面ごとに切り抜き、各行為の防止を呼びかけるデザインとメッセージを掲載。録音・撮影行為を鳥(撮り・録り)に置き換えることで、駅の利用者の目に留まるデザインとした。