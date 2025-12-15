忘年会でお酒を飲む機会が増えるシーズンですが、飲みすぎは絶対に禁物です。万が一、一緒に飲んでいる人や周りで飲んでいる人に急性アルコール中毒のサインが起き、意識がない、呼吸がおかしいなどの症状に気付いた時、どのように動けばよいのでしょうか?政府広報オンライン(@gov_online)が公式Xに投稿した注意喚起をご紹介します。

忘年会でお酒を飲む機会が増えるシーズンですが、飲みすぎは絶対に禁物です。

万が一、一緒に飲んでいる人や周りで飲んでいる人に急性アルコール中毒のサインが起き、意識がない、呼吸がおかしいなどの症状に気付いた時、どのように動けばよいのでしょうか?

政府広報オンライン(@gov_online)が公式Xに投稿した注意喚起をご紹介します。

短時間に多量のお酒を飲むことにより血中アルコール濃度が急上昇して脳に影響を与える「急性アルコール中毒」は、重症になると意識を失い、呼吸が止まるなどして命を失う危険があります。

どんな時に救急車を呼べばいい?

意識がない、呼吸がおかしい、そんな場合は直ちに救急車を! と政府広報オンラインは呼びかけを行っています。お酒を飲んで次のような症状になったときは、すぐに119番に通報して救急車を手配しましょう。

意識がない。ゆすっても、呼びかけても反応しない。

全身が冷えきっている。

呼吸がおかしい。

大量の血や、食べ物を吐いている。

倒れて口から泡を吹いている。

酔いつぶれた人の介護方法は?

一緒に飲んでいた人が酔いつぶれた場合、下記に注意して付き添いましょう。

一人にせず、誰かが必ず付き添う

酔った人を一人にせず、必ず誰かが付き添うようにしましょう。呼吸をしているか、脈があるかを時々確認します。

横向きに寝かせる（回復体位）

意識を失った状態であお向けに寝かせていると、おう吐したもので窒息する可能性があるそう。そのため顔を横に向けて寝かせる「回復体位」を取りましょう。

おう吐しているときは、吐いたものをよく拭き取る。

自分で吐けない場合は、無理に吐かせないようにする。

ネクタイやベルトをしている場合は、それらを外し、衣服をゆるめて楽にする。

体を温める

急性アルコール中毒になると体温が下がります。体温低下を防ぐため、上衣や毛布などをかけて保温したり、意識がある場合は、水やお茶、スポーツドリンクなどを飲ませ、水分補給と血中アルコール濃度を下げましょう。

忘年会シーズン、お酒のトラブルが起きないよう、適度な酒量を守って楽しみたいものですね。