CureAppは11月13日、医師監修のもと、高血圧の人に向けた入浴時の「ヒートショック」対策を公開した。

暑さが長引いた10月から一転、11月に入ると冷え込みを感じるようになった。寒い日には温かい風呂で体を温めたくなるが、この時期に注意したいのが「ヒートショック」。特に高血圧の人はリスクが高くなるため、入浴時の工夫が必要となる。

今回、福岡大学医学部衛生・公衆衛生学主任教授の有馬久富氏監修による、高血圧の人が安全にお風呂を楽しむための対策が公開された。

交通事故死の2倍? お風呂に潜む危険

急な気温の変化によって血圧が大きく上下し、心臓や血管に負担がかかることで起きるヒートショック。暖かい部屋から寒い脱衣所や浴室、さらに熱い浴槽へと入浴の際に体感する急激な温度変化は大きな血圧変動をもたらし、意識障害をひきおこすなど、浴室内での死亡事故の一因と考えられている。

令和3年人口動態調査(厚生労働省)によると、高齢者の浴槽内での不慮の溺死及び溺水による死亡者数は年間4,750人で、交通事故死亡者数2,150人のおおよそ2倍。これまで日本の建築では、浴室やトイレの温度管理について見落とされがちだった。住宅によっては11月から4月の寒い時期、特に高血圧の人は、このヒートショックに充分な注意が必要となる。

高血圧の人が入浴時に気を付けること

1.食後すぐの入浴、入浴前後の飲酒は避ける

高血圧の人や高齢の人は、食後に血圧が下がる食後低血圧を起こしやすいため、食後すぐ、また、睡眠薬などを服用した後も入浴は控える必要がある。飲酒後は血管が拡張し、血圧が下がりやすくなる。アルコールの影響と入浴の影響で急激な血圧低下をきたすこともあるため、注意が必要となる。この他、体調が優れない時も無理な入浴は控えることが望ましい。

2.入浴前に脱衣所や浴室を暖めておく

脱衣所や浴室は事前に暖め、リビングなどの居室との温度差をなくす工夫が求められる。

3.十分な水分補給

発汗による脱水症状を防ぐため、入浴の前後には水分補給をし、脱水にも注意する必要がある。

4.同居する人に声をかけてから入浴する

同居者がいる場合は入浴前に声をかけ、同居者側も見守りを意識することで、万が一の際の早期発見につながる。

5.ぬるめのお湯に10分以内

熱い風呂や、長風呂をすることも心臓に負担をかける。風呂の温度は40度程度に設定し、10分までを目安に、長風呂は避ける。

6.浴槽から急に立ち上がらない

入浴後は血圧が下がりやすくなっているため、急に立ち上がったりするとめまい等が起こることがある。また、高血圧のために降圧剤を内服していると、血圧が下がりすぎてしまうことも。血圧が下がることで脳へ血液が十分に行き届かないことによって意識消失を起こし、転倒する危険性も高まる。これを予防するため、立ち上がる際には必ず手すりや浴槽のへり等につかまり、ゆっくり立ち上がる必要がある。

政府広報オンラインでは、もしお風呂で倒れた人を発見した場合の対応方法などを紹介している。落ち着いて対処できるよう、家族と一緒に確認しておくことが勧められている。