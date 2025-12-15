Apex Legendsファンよ、震えろ！世界最高峰eスポーツ大会「ALGS Year 5 Championship」が札幌で開催されます。そこでBEAMSが手掛けた、北海道モチーフのスカジャン風限定グッズが発表されたのはご存知ですか？この記事では、会場でしか手に入らない幻のアイテムと、同時開催のノベルティキャンペーン詳細を徹底解説。見逃し厳禁の入手方法を今すぐチェックして、伝説のアイテムをゲットする唯一のチャンスを掴みましょう！

eスポーツの祭典、ALGS YEAR 5 CHAMPIONSHIPが札幌に上陸！

まずは、今回の熱狂の舞台となる「Apex Legends Global Series YEAR 5 CHAMPIONSHIP」（以下、ALGS YEAR 5）についてお話ししましょう。

『Apex Legends』は、3人1組のチームで戦うバトルロイヤル型シューティングゲーム。その世界王者を決める公式eスポーツ大会が「ALGS」です。実は昨年開催された「Year 4 Championship」も札幌が舞台となり、会場もオンラインも熱狂の渦に巻き込まれました。

そして、今回の「Year 5」では、大会システムが全面的に刷新されたとのこと！ALGS史上最大規模の160チームによるオフライン世界大会「ALGS Open」の新設に加え、「Midseason Playoffs」、そして年間王者を決定する「Championship」と、計3度の国際大会が中心となります。これはもう、これまでにないくらい緊張感と興奮に満ちた競技シーンが期待できますよね！

私もいちファンとして、世界中の強豪チームが繰り広げるダイナミックな戦いを想像するだけでワクワクが止まりません。今年のALGSは、間違いなくeスポーツの歴史に新たな1ページを刻むことになるでしょう。

ファッション界の巨匠「BEAMS」がALGS公式グッズをプロデュース！

そんな記念すべき日本開催をさらに盛り上げるべく、ファッション界の重鎮ビームスがオフィシャルグッズをプロデュースするという、なんとも胸が熱くなるニュースが飛び込んできました！

これは単なるコラボレーションではありません。ファッションとeスポーツという、一見すると異なるジャンルが融合することで、どんな新たな魅力が生まれるのか。ビームスが手がけたオフィシャルグッズは、eスポーツファンならずとも注目したくなる、秀逸なデザインに仕上がっています。

唯一無二のデザイン！北海道モチーフのスカジャン風限定グッズを徹底解剖

日本・札幌での開催ということもあり、今回のグッズは「北海道」を象徴するアイコンとマップを、なんとスカジャン風に描き下ろしたデザインが特徴です。スカジャンといえば、その独特の刺繍と和洋折衷なデザインが魅力。それをeスポーツのグッズに落とし込むなんて、さすがビームスと唸ってしまいました。伝統的な要素と最先端のゲームカルチャーが融合する、まさに「着るアート」といった趣です。

私が特に目を引かれたのは、その細部へのこだわり。北海道の地形や、雪だるま、クマ、そして鶴といった象徴的なモチーフが、クールかつユニークに表現されています。

今回のラインナップは、以下の3型です。

パーカー：背中で語る北海道愛

何と言っても目を引くのは、背中に大胆にあしらわれた北海道のマップと、その中に散りばめられた可愛らしいアイコンたち。雪だるま、熊、そして鶴のイラストが、スカジャン特有の刺繍のようなタッチで表現されています。フロントはシンプルながらも「ALGS」のロゴが配され、まさにイベント会場で映えるデザインです。普段使いにも違和感なく溶け込みそうで、これはヘビロテ確定の予感！

ナップサック：機能性とスタイルを両立

イベント会場で両手が空くのは非常に便利ですよね。このナップサックも、パーカーと同様に北海道デザインが施されており、カジュアルながらも存在感抜群。試合観戦のお供はもちろん、普段のちょっとしたお出かけやジム通いにも活躍しそうです。軽量で持ち運びやすいのも魅力的。

キャップ：ストリートで輝く大会ロゴ

キャップは、ストリートファッションには欠かせないアイテム。このALGS限定キャップは、どんなコーディネートにも合わせやすいブラックを基調としつつ、大会ロゴや北海道をイメージさせる刺繍がさりげなく光ります。観戦中の気分を盛り上げるだけでなく、デイリーユースにも活躍すること間違いなし。

今回のオフィシャルグッズの着用モデルには、なんと『Apex Legends』で活躍するプロ選手であるTaida氏（RIDDLE ORDER所属プロ選手）と、Dizzy氏（REIGNITE所属大会解説者／ストリーマー）が起用されています！彼らが着こなす姿を見ると、より一層購買意欲が掻き立てられますね。プロのオーラとファッションが融合したスタイルは、ファンにとって特別な価値を持つはずです。

【重要】会場限定販売！入手方法と注意点

これらの限定グッズは、ALGS YEAR 5のイベント会場のみで販売されます！ 残念ながら、ビームス店舗での販売は予定されていません。手に入れたい方は、ぜひ2026年1月15日（木）から1月18日（日）に開催される札幌の会場に足を運んでくださいね。eスポーツの熱気を肌で感じながら、思い出とともに限定アイテムを持ち帰る。これぞ、真のファン体験と言えるでしょう！

会場に行けない方も必見！札幌のビームスでオリジナルノベルティをゲット

会場に行けない方や、さらにコレクションを増やしたい方に朗報です！ビームスは、ALGS YEAR 5を盛り上げるためのオリジナルノベルティプレゼントキャンペーンも実施します。

大会期間中に合わせ、ビームスオリジナルデザインのタトゥーシールが、札幌地区の3つのビームス店舗で抽選でプレゼントされます！タトゥーシールは、ALGSのロゴや北海道のアイコンがスタイリッシュにデザインされており、イベント気分を盛り上げるのにぴったり。

キャンペーン詳細をチェック！

2026年1月14日（水）〜1月18日（日）

ビームス札幌（北海道札幌市中央区南1条西3丁目8-11 1F・2F）

ビームス札幌ステラプレイス（北海道札幌市中央区北5条西2丁目 札幌ステラプレイス イーストB1F）

ビームスアウトレット札幌北広島（北海道北広島市大曲幸町3-7-6 三井アウトレットパーク札幌北広島）

【ご注意ください！】

* 当日お渡しできる数には限りがあります。なくなり次第終了となるため、お早めに！

* 配布するノベルティは3店舗ともに同一のものです。

* 配布は、お一人様につき1個までとなります。

チケットをお持ちの方はもちろん、札幌を訪れる予定のあるALGSファンは、ぜひこの機会に各店舗を訪れてみてください。私もどんなデザインが当たるのか、今から楽しみでなりません！

eスポーツとファッションが織りなす新たなカルチャー

今回のビームスの参画は、単なる商品提供に留まらない、深い意味があると感じています。

1976年に東京・原宿で創業したビームスは、「セレクトショップの先駆け」として、常に時代の最先端のライフスタイルを提案し続けてきました。ファッションだけでなく、雑貨、インテリア、音楽、アート、食品など、多岐にわたる分野で国内外のブランドや作品を紹介し、「コラボレーションを通じて新たな価値を生み出す」ことを得意としています。

そんなビームスが、今や世界中で数百万人が熱狂するeスポーツという新しいカルチャーと手を組むこと。これは、ファッションが持つ多様な表現力と、ゲームが持つ無限の可能性が、互いに新たなファン層を開拓し、より豊かなカルチャーを創造していくことを示唆しているのではないでしょうか。

ゲームは、もはや一部のコアな層だけのものではありません。老若男女問わず楽しむ「文化」として定着し、プロゲーマーは憧れの存在となり、そのユニフォームやグッズはファンにとっての「ファッションアイテム」となっています。ビームスは、そうした時代の流れをいち早く捉え、ファッションの視点からeスポーツシーンに彩りを添える、まさに「カルチャーメーカー」としての役割を果たしていると言えるでしょう。

2026年1月、札幌で伝説を目撃せよ！

「Apex Legends Global Series YEAR 5 CHAMPIONSHIP」は、世界中のApex Legendsファンが注目する一大イベントです。そこにビームスがプロデュースする限定グッズが加わることで、会場はさらなる熱気に包まれることでしょう。

限定グッズを手に入れて、プロ選手と同じデザインを身につけて応援するもよし。札幌のビームス店舗でノベルティをゲットして、大会の記念にするもよし。

2026年1月、札幌はeスポーツの興奮とファッションの魅力が交錯する、特別な場所になります。ぜひ皆さんも、この歴史的瞬間を目撃し、その熱狂の一員となってみませんか？

私も会場の雰囲気を想像するだけで胸が高鳴ります。イベントに参加される方は、ぜひ今回の限定アイテムとノベルティをゲットして、最高の思い出を作ってくださいね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。