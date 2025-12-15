俳優の鈴木亮平が主演を務める2026年1月期のTBS系日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00～)のポスタービジュアルが15日、公開された。また、初回が1月18日21時から25分拡大で放送されることも発表された。

鈴木亮平が善悪を行き来する一人二役を演じる本作は、嘘と真実が入り乱れるエクストリームファミリーサスペンス。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸(鈴木亮平)は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる(＝リブートする)”という決意をする。

このたび、鈴木亮平が平凡なパティシエ・早瀬と悪徳刑事・儀堂の2役を演じ、さらに早瀬は儀堂に顔を変える（＝リブートする）という設定が話題の今作を象徴するビジュアルが完成した。

横たわっている男性は儀堂なのか。その男性の上に座るのは儀堂にリブートした早瀬なのか。そして2人の主人公を取り巻くクセのある人物たち。誰が味方で誰が敵なのか。そして皆の視線の先にあるものとは。

キャッチコピーは「愛のためなら。」。窮地に追い込まれた早瀬陸の考えそのものである。早瀬には顔を変え他人になりすまして（＝リブートして）まで解明したい謎がある。愛のためなら己の姿をも捨てる彼が進む先にはどんな困難が、どんな闇が待ち受けているのか。

また、本作を民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」、動画配信サービス「U-NENT」で見逃し配信することが決定した。

アートディレクター・河内貴春 コメント

初報用キービジュアルの段階では、鏡という装置で「顔を変える」というテーマを静かに提示しました。

そこからさらに一歩踏み込んだ今回のポスタービジュアルでは、主人公が主人公に座る──という大胆で不可思議な瞬間を切り取り、物語の“予測不能さ”を一枚に凝縮しています。

さらに脇を固める豪華キャストとの関係が、キャッチコピー「愛のためなら。」と共にどのように展開していくのか。

放送開始まで想像しながら楽しんでいただけたら嬉しいです。