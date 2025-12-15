TBSは15日、12月31日に2年連続で『大晦日オールスター体育祭』(16:30～23:45 ※16:30～18:00は一部地域を除く)を放送することを発表した。

昨年の放送では、木村拓哉が圧巻の貫禄を見せ総合優勝を果たした。さらに、広瀬すずがバスケットボールのフリースロー競技「9HOOPS」で抜群のシュート力を発揮し、かつてTBSの番組でマイケル・ジョーダンですら成し遂げられなかった難関なゴールへシュートを決めるなど大健闘を見せた。また、“ミスターSASUKE”の異名を持つ山田勝己が3分間の腕立て伏せ回数を競う「3ミニッツプッシュアップ」で139回をマーク。筋肉自慢の現役アスリートや五輪金メダリストら強者たちの勝利が本命視される中、山田が大逆転で頂点に立ち、スタジオ中に感動をもたらした。昨年に続いて今年はどのようなドラマが生まれるのか。

TBSが誇る伝説のスポーツコンテンツが大集結

『大晦日オールスター体育祭』は、TBSがこれまでに生み出してきた『SASUKE』の超難関ステージや、『最強スポーツ男子頂上決戦』の究極の跳び箱対決「モンスターボックス」。心臓破りの坂を激走する『オールスター感謝祭』名物「赤坂5丁目ミニマラソン」など、TBSが誇る人気スポーツコンテンツが集結するスポーツの祭典。豪華俳優陣やトップアスリートたちが本気で競技に挑戦する。

豪華俳優陣がトップアスリートと熱い戦いを繰り広げる

2026年1月期の日曜劇場『リブート』からは鈴木亮平、伊藤英明、蒔田彩珠、火曜ドラマ『未来のムスコ』からは志田未来、塩野瑛久、小瀧望、金曜ドラマ『DREAM STAGE』からは中村倫也、池田エライザ、岩瀬洋志、そして、スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！～真面目な話、しちゃダメですか？～』からは吉田羊、磯村勇斗、中島歩が出演する。俳優陣に加え、スポーツ界を彩るトップアスリートや豪華芸能人ら総勢100人を超える多彩なメンバーが体当たりで競技に挑む。

そして、MCはバナナマンの設楽統、日村勇紀が務め、2025年を締めくくる。人気企画はもちろん、伝説的な企画の復活も。