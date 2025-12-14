フジテレビ系ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』(毎週月曜21:00～)に出演する沢口靖子らがこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、15日に放送される。

沢口が演じた二宮奈美は、どんな時でも現場に駆けつける行動派。作中では新人刑事さながらに走り続けた姿が印象的だった。スタッフの「沢口靖子さんクランクアップです!」という声とともに、田中亮監督から花束が贈られ、スタッフ・キャストから大きな拍手が。沢口は「今回の奈美役、たくさん走りました!(笑) 猛ダッシュで走って、走って、走りました!」と笑顔で振り返り、視聴者からの反響も大きかった第1話で奈美が病院で歌を歌うシーンについては、「最初の台本には曲名が書かれていなかったんですが、監督が“流行りの歌が面白いと思う”とおっしゃって、Vaundyさんの『怪獣の花唄』に決まりました。一度も歌ったことがありませんでしたが、その日から毎日おうちカラオケで一生懸命練習しました! “もしかしてこの後も毎回歌うシーンが出てくるのかな?”とドキドキしていたんですが、(歌うシーンは)それっきりで残念でした(笑)」と明かした。

また、本作が扱う“情報犯罪”について、「本当に今をリアルに描いているんだと感じました。社会に警鐘を鳴らす素晴らしい作品に参加できて、本当にうれしく思います」とも。そして最後にスタッフ・キャストに向けて「また皆様とご一緒できますように、本当にありがとうございました!」と締めくくると、スタッフ・キャスト一同から温かい拍手が贈られた。

この日をもって全ての撮影が終了。田中監督は「二宮奈美という役を文字通り、走り抜いていただきありがとうございます！沢口さんにいつも笑顔で現場に来ていただけたことで、私たちスタッフも前向きに良いものを作ろうと思えました！ありがとうございました!」と沢口に感謝を伝えた。

沢口らレギュラーキャストのクランクアップコメントは、以下の通り。

コメント

沢口靖子

安田顕

「本当にありがとうございました。まだ撮影は残っていると思いますけれども、無事に撮影が終わりますよう、編集が滞りなく進みますよう、心よりお祈りしております。この役にキャスティングしてくださいまして、本当にありがとうございました。沢口さんはじめキャストの皆様、そしてプロデューサーの皆様、スタッフの皆様に心より感謝申し上げます。また何かありましたらよろしくお願いいたします。本当にお疲れ様でした！お世話になりました！（スタッフから12月8日の誕生日を祝われ）まだ11月なのに本当にありがとうございます！ 52歳、良い誕生日を一番に祝っていただいて本当にありがとうございます。これからも頑張りますので、また皆様とお会いできるように精進させていただきます」

横山裕

「個人的な話になっちゃいますけど、なんか“夏からずっと走ってるなあ”っていう感覚です（笑）。前回の『絶対零度』から引き継いで、同じ役で新しい世界観に飛び込むのはすごく貴重で、ぜいたくな時間でした。スタッフさん、演者の皆さんが温かい空気で現場に来るのも楽しかったです。和気あいあいとしている現場で、それが全てではないでしょうけど、やっぱりスタッフの皆さんがプロの仕事をしているからこそ、こうやって現場で笑えているのかなと思いました。また、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。本当にありがとうございました！」

黒島結菜

「皆さん本当にお疲れ様でした！無事にクランクアップを迎えられましたが、本当にあっという間でした。私はなかなか外に出る機会がなくて、１回だけお見舞いで病院に行くために外に出たぐらいで、それ以外はDICTのデスクに座っていました（笑）。今回セリフも難しく、私自身初めての役どころでもあったので、いい経験になりましたし、すごく鍛えられました。撮影もハードな中、無事に終えることができてよかったです。また皆さんに会えるの楽しみにしています！ありがとうございました！」

一ノ瀬颯

「毎回現場に来るのがすごく楽しみでした。スタッフの皆さんが笑顔でいてくださるのが、すごくやりやすかったです。そして、小さい頃から見ていたキャストの先輩方にも助けてもらいました。みんなが笑顔でほんわかした空気で最後まで撮影ができたのは、沢口さんのおかげだなと思っています。俳優人生７年目で初めて刑事役をやらせていただいたんですが、最初の刑事ドラマがこの作品でよかったなと心から思っております。本当にありがとうございました！」

馬場園梓

「国民的大スターの沢口靖子さんですが、実は私の地元の大スターでもありまして、この度、ご一緒させてもらえて、一生の思い出になりました。友達にもめちゃくちゃ自慢してます！ご飯を食べた後はすぐにウトウトするし、たくさんご迷惑をお掛けしたと思いますが、皆さんに優しくしてもらって、本当に心の底から“これからのどの仕事もこのメンバーでやりたいな”と思うほど、幸せな時間を過ごさせていただきました。この作品がまだまだ続くことを願って、私も頑張りますので、またよろしくお願いいたします！ありがとうございました！」

金田哲

「掛川はなかなか手錠がはめられなかったり、現場に踏み入れてもそこに犯人がいなかったり、そういった迷惑をかけてきてですね…。当初、掛川は“元公安のインテリ”だということで、監督に“メガネをかけさせてくれ”と自ら言ってキャラ作りをしました。今では、ギリギリDICTに残れるような…、最終話まで何とか残れました（笑）。本当にみなさんのおかげで、最高に楽しい時間でございました！本当にありがとうございました！」

松角洋平

「長いようで短いようでしたけれども、本当に女性陣に支えられて、我々ポンコツ男性陣は、なんとかやりきった感じでした（笑）。最後まで風邪などに気をつけて、皆さんも無事に完走してください！どうも本当にお世話になりました！また遊びましょう！」

白本彩奈

「私は、ほとんどのシーンが一人芝居で、最後までどなたともお会いできずに撮影が終わってしまうのかなと不安でしたが、最終話で沢口さんと、こんなにぜいたくなシーンでご一緒できて、最後に取っておいていただいたんだなと幸せな気持ちです。“カナとして”たくさんご迷惑をおかけしてしまい、すみませんでした（笑）。一生懸命に生きようと思います！ありがとうございました！」

板谷由夏

「最初に“総理大臣”という役をいただいたときは、ひっくり返りました！どのように演じるか試行錯誤の日々でした。この経験をまた活かしたいと思っても、また総理役を演じる機会が来るかどうかわかりませんが…。この間、鎌倉駅に立っていたら、外国の方が“Oops, sorry”って言っていたのを、“え、総理？”って振り返ってしまいました（笑）。今回は難しい役でしたが、私にとって一番糧になったのは、“沢口靖子さんという役者さんとご一緒できたこと”です。本当に貴重な経験をさせていただいて、ありがとうございました。皆さん本当に暑い夏から寒い冬までお疲れ様でした！」

