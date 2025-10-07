明治が展開する、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした後味で約86.4%※1の人が食後に合うと回答した「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」は10月3日から放送開始となるTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』とのコラボレーションが決定した。同日より特設サイトを開設し、各媒体でデジタル広告の配信を開始した。

『野原ひろし 昼メシの流儀』と 明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザートがコラボ!

今回のコラボレーションは、「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」を“食後にぴったりのアイス”として、より多くの人に知ってもらいたいという思いから生まれた。さらに、“昼メシを制する”豪華賞品が当たる「〆アイスを食うまでがオレの流儀フォロー＆リポストキャンペーン」もスタート。公式Xアカウントをフォロー＆リポストするだけで参加可能だ。 ※1「とても合う、やや合う、やや合わない、とても合わない」の項目の内、「とても合う」「やや合う」と回答した人の合計割合。

「昼メシに流儀あり」と日々探求を続けるサラリーマン・野原ひろしに、“〆のアイス”を味わってもらったら――そんな発想から『野原ひろし 昼メシの流儀』とのタッグが実現。彼が築き上げてきた「昼メシの流儀」にならい、食後のデザートとしての“〆アイス”体験を、新たな「食後の流儀」として提案する。

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」は、忙しいサラリーマンでも手軽に購入でき、ひろしの食後の流儀である〆アイスを楽しめる一品だ。

特設サイトでは、オリジナルのコラボレーションムービー「野原ひろし 食後の流儀」も公開。腹が満たされた後、〆アイスを初めて味わった野原ひろしのストーリーを楽しむことができる。公開期間は10月3日～12月31日。

また、コラボレーションを記念して、“昼メシを制する”豪華賞品が公式Xアカウントのフォロー＆リポストで当たるキャンペーンを開催。3回に分けて開催し、各回で昼メシを制するための必須アイテムをプレゼントする。

応募期間は、第1弾10月3日 10：00～10月9日23：59。第2弾10月10日 10：00～10月16日 23：59。第3弾10月17日 10：00～10月23日 23：59。

賞品は、第1弾：財布とスマホを持って昼メシに出かけよう!『昼メシサコッシュ』＋グルメチケット2,000円分×30名様。第2弾：今日は何食べよう? 優柔普段なあなたに『昼メシサイコロ』＋グルメチケット2,000円分×30名様。第3弾：オレは、昼メシも食後も誰にも邪魔させない!『昼メシアクリルスタンド』＋グルメチケット2,000円分×40名様。

応募方法は、1.Xの公式アカウント(https://x.com/meijiBYcp)をフォロー、2.本キャンペーンの投稿をリポスト。アカウントを非公開にしている場合は抽選対象外となる。

同キャンペーンの抽選結果は、当選者に対して、公式アカウントからメッセージ機能にて連絡する。当選のダイレクトメッセージの送付は10月下旬頃を予定しているが、諸事情により遅れる場合がある。キャンペーンの詳細情報に関しては、Xの公式アカウントより確認すること。

大人気キャラクター漫画「クレヨンしんちゃん」の公式スピンオフとして、しんちゃんの父・野原ひろし（35）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いたメシ漫画『野原ひろし 昼メシの流儀』がアニメ化。

「クレヨンしんちゃん」シリーズでは描かれていない、サラリーマンとして家族のために働くひろしのつかの間の息抜き＝昼メシを、限られたお小遣いと時間の中でこだわりにこだわり抜く姿＜昼メシの流儀＞を描き、累計発行部数(紙/電子)は80万部越え、さらに「まんがクレヨンしんちゃん.com」での累計PV数は、440万PV数を超え注目を集めている話題作。普段はあまり見ることのできない働く男・野原ひろしの昼ドキの顔。はたして、どんな「昼メシ」が登場するのか! そして、ひろしが大事にする「流儀」とは一体!?