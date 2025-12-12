＜応募〆: 2025/12/26＞【1名様】防災にもアウトドアにも！省エネ＆冷凍・保温両用「EENOUR コードレス冷温庫D18PRO」を1名様にプレゼント

コードレス冷温庫 「D18Pro」プレゼント企画



株式会社EENOURが手掛けるコードレス冷温庫 「D18Pro」は、白と黒のシンプルで洗練されたパンダカラーが特徴。屋内でもアウトドアでも自然に調和し、インテリアにもぴったりなデザインです。

18Lの容量で、2Lペットボトルを立てて最大3本、1L牛乳パック約10本、330ml缶なら約23本も収納可能。約9kgの軽量設計で、車の後席や部屋の隙間にもすっきり収まります。

■コードレスでどこでも使える

USB充電式＆ソーラーパネル給電対応のコードレス設計で、電源がない場所でも安心。

キャンプや車中泊はもちろん、停電時や非常時にも頼れる一台です。

■冷凍＆保温機能で幅広いシーンに対応

-20℃～60℃までの温度設定が可能で、キャンプや車中泊などのアウトドアはもちろん、非常時にも頼れる一台。

コンプレッサー式冷却システムを採用し、ペルチェ式よりも高い冷却能力を誇ります。

■省エネ＆エコ設計

最大消費電力は39W、Ecoモードでは31Wと効率的に運転可能。

さらに、ソーラーパネル（120W以下）からの給電にも対応しており、電気代ゼロでエコな運用ができます。



■非常時にも安心

停電や災害時にも活躍するコードレス冷温庫 。

食材や飲料をしっかり冷やし、ライフラインが途絶えた時でも安心です。



■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施

今回は、マイナビニュース読者の皆さまに「D18Pro」を1名様にプレゼントいたします！

アウトドアや防災対策に最適なコードレス冷温庫 を、この機会にぜひ体感してください。

プレゼント内容

商品名 EENOUR コードレス冷温庫 D18Pro

人数 1名様 価格 42,800円（税込） 商品詳細 容量：18L

温度設定範囲：-20℃～60℃

冷却方式：コンプレッサー式

サイズ：約D410 × W310 × H440mm

重量：約9kg

最大消費電力：39W（Ecoモード31W）

ソーラーパネル給電対応（120W以下) キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント12月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2025/12/26)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2025/12/26)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2025年12月26日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

EENOUR お問い合わせフォーム

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社イーノウ・ジャパン)