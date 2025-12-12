＜応募〆: 2025/12/26＞【3名】甘酸っぱいりんごフレーバーが初登場！「レッドブル・エナジードリンク ウィンターエディション」8本セットをプレゼント
レッドブル・エナジードリンク ウィンターエディション プレゼント企画
翼をさずけるレッドブルから、芳醇なりんごの甘酸っぱい味わいが楽しめる冬限定商品が、2025年10月28日（火）より数量限定で登場！
商品の特徴
■ 冬にぴったりの甘酸っぱいフレーバー
りんごの豊かな香りと爽やかな酸味
・芳醇なりんごの香り：寒い季節に心を温めるフルーティなアロマ
・甘酸っぱい味わい：りんごの自然な甘みと爽やかな酸味が絶妙に調和
・すっきりとした飲み心地：冬のひとときにぴったりのリフレッシュ感
■ 日本初登場のアップルフレーバー
レッドブルのラインアップに、待望のりんご味が初登場！新しい味わいを楽しめる特別なエディションです。
■ 冬のエナジーチャージに最適
レッドブル独自のエナジー成分はそのままに、寒い季節の活動をサポート。仕事や趣味、ウィンタースポーツにもぴったりです。
■ 数量限定の特別感
冬限定・数量限定の特別商品として、この時期だけの特別な味わいを楽しめます。
今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「レッドブル・エナジードリンク ウィンターエディション」8本セットを3名様にプレゼント！
寒い季節にぴったりな甘酸っぱいりんごフレーバーが魅力の人気エナジードリンク「レッドブルの冬限定フレーバー」を、この機会にぜひお試しください！
プレゼント内容
|商品名
|
レッドブル・エナジードリンク ウィンターエディション
|人数
|3名様
|価格
|198円（税抜メーカー希望小売価格）
|商品詳細
|容量：250ml
8本セット
|キャンペーン名
|
「2025マイナビニュース読者プレゼント12月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2025/12/26)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2025/12/26)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2025年12月26日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
レッドブル・ジャパン お客様相談室 TEL:0120-308-509
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。
(提供：レッドブル・ジャパン)