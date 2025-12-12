＜応募〆: 2025/12/26＞【1名様】外出先でもサロン級！「9012 イオン コードレス ストレートアイロン」をプレゼント

「9012 イオン コードレス ストレートアイロン」プレゼント企画



プロフェッショナルを中心に広く支持されているヘアケア家電メーカー・クレイツ（本社：福岡市）が、セカンドライン「9012（キューゼロイチニ）」からシリーズ初となるコードレスアイロンを発売！

新製品「9012 イオン コードレス ストレートアイロン」 は、2025年9月12日（金）に登場し、持ち運びやすさとプロ仕様の仕上がりを両立した注目アイテムです。

■コードレスなのに“プロクオリティ”を実現

最大の特徴は、コードレスでありながらクレイツならではの高品質を実現している点。

アイロンプレートには独自の 「クレイツイオン®」加工 が施され、髪にうるおいを与えながらキューティクルを整え、なめらかでツヤのあるストレートヘアに仕上げます。

さらに、クッション機能を搭載したプレートが髪をしっかりホールドし、前髪や顔まわりのニュアンスメイクも簡単。

コンパクトなフィンガーサイズながら、くせ伸ばしやアレンジをスピーディにこなせるのも魅力です。

■こだわりの機能で、どこでも快適スタイリング

USB充電式で海外対応、耐熱シリコンカバー付きで持ち運びも安心。

3段階の温度調節（140℃／160℃／180℃）に対応し、約30分の連続使用が可能です。

軽量コンパクトな設計ながら、プロクオリティをしっかり体感できる一台です。

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施

今回は、マイナビニュース読者の皆さまに「9012 イオン コードレス ストレートアイロン」を【1名様】にプレゼント！

この機会に、どこでもサロン級の仕上がりを体験してみませんか？

プレゼント内容

商品名 9012 イオン コードレス ストレートアイロン

人数 1名様 価格 7,480円（税込） 商品詳細 USB充電式

3段階温度調整（140℃・160℃・180℃）

連続使用約30分

サイズ：約W217×D34×H41mm

重量約215g キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント12月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2025/12/26)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2025/12/26)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2025年12月26日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

クレイツお問合せ窓口 TEL:0120-33-9012

平日 9:00～17:00（月～金）

※土日祝・年末年始・GWなどは休業

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社クレイツ)