YENAが語る、初音ミクとの共演、バーチャルと現実の壁を越えたハイブリッドな表現

YENAが、2024年2月リリースの2ndシングル『DNA』以来、1年9カ月ぶりとなる日本オリジナル新曲「STAR! (feat. Hatsune Miku)」を11月26日に配信リリースした。同楽曲は、グローバル・バーチャルシンガーの初音ミクをフィーチャーリングに迎えたハイブリッドなポップソング。9月にZepp HanedaとZepp Nambaで開催された「2025 THE YENA SHOW＜私はSTAR！＞」のステージで一足先に披露され、K-POPとJ-POP、リアルとバーチャルをつなぐ1曲として大きな話題となった。そんな同楽曲のことから初音ミクとのコラボについてまで、YENAに話を訊いた。

―先日は、ソウルで開催された「MIKU EXPO 2025 ASIA」に足を運ばれていましたね。イベントは、いかがでしたか。

YENA：ミクちゃんのコンサートを初めて観ることができて、すごく感動しました。振り付けや歌のひとつひとつがファンと一体化していて、一緒にステージを完成させている様子が印象深いですね。

―パフォーマンス観たなかで、忘れがたい楽曲はありましたか。

YENA：「神っぽいな」に一目惚れしました！ サビのところで、歌とダンスがぴったりと一致していたのが。すでに大好きです。機会があれば、カバーもしてみたいですね。雰囲気が私のスタイルに合ってると思うし、メロディーラインやダンスなど、全部がYENAの心に来たので。

―当日は初音ミクが描かれたトップスを着用されてましたよね。

YENA：そうなんです。この間、日本で家族旅行をしたときに買いました。衣装じゃなくて、私のプライベート服なんですよ。いろんな種類がたくさんあったんですけど、そのなかで一番お気に入りの一着を選びました。とても気に入っています。

―「MIKU EXPO 2025 ASIA」では、DECO*27さんともご挨拶できたとか。

YENA：お会いするのは初めてでしたが、ずっと前からDECO*27さんの曲が大好きで。そのことをお話ししたら、すごく喜んでくれて、「今度チャンスがあったら、コラボしましょう」というお話になりました。

―そもそもYENAさんは、何がきっかけで初音ミクと出会ったんですか。

YENA：小さいときに、パソコンをいじっていたら、インターネットで偶然出会いました。パッと見た印象で「いいな」って思って、ずっとなんとなく知っていたんですよね。頭のなかに、ずっと初音ミクの存在があったというか。

―最初に聴いた曲を覚えていますか。

YENA：たぶん「Tell Your World」か「ワールドイズマイン」だと思います。＜世界で一番おひめさま＞って。

―YENAさんにとって、小さい頃から慣れ親しんだ存在である初音ミクと今回コラボレーションすることになった経緯を教えていただけますか。

YENA：「STAR!」の歌詞を考えたときに、「初音ミクさんが一番合ってる」と思ったんです。フィーチャリングをするからには、曲にぴったり合う人がいいじゃないですか。初音ミクは世界的なスターなので、この曲は絶対に彼女と一緒にやりたいと思いました。ミクさんが参加したことで、曲の完成度がグッと高くなったと思います。

―初音ミクのどのようなところにスター性を感じますか。

YENA：この前、初音ミクの映画『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』も観たんですけど、本当に活躍がワールドワイドだと感じていて。撮影のために、フィギュアがいっぱいあるところに訪れたときも、初音ミクさんのフィギュアもたくさんあったんですよ。至るところで彼女を見かけるので、まさにグローバルスターだなって思っています。

―YENAさんは、衣装やコンセプトにもこだわりが強いかと思いますが、今作ではどのようなことを意識しましたか。

YENA：私が一番こだわったのは、新鮮さ。あまり見たことがない演出にしたかったので、縄跳びやペンライトを取り入れました。ネギの形をした長いステッキも「何か面白いことできないかな」と思って採用したアイデアのひとつ。LEDのピカピカしている感じも、目新しい仕上がりになったんじゃないかなと思っています。振り付けも歌詞と一致する部分が多いので、観ている人には混乱せずに楽しんでもらえるはず。どうしたらフレッシュな印象を与えることができるのか、会社の人ともけっこう話し込みました。

―MVのお気に入りポイントは、どこですか。

YENA：正直なところ、初音ミクさんが出ている場面の全部が好きなんですけど（笑）。しいていえば、大好きな初音ミクさんとYENAが初めて会ったとき、バーチャル世界と現実という壁を越えて、言葉がいらないくらい通じ合っているシーンですかね。

―衣装のこだわりポイントは、どこになりますか。

YENA：YENAはピンク色、ミクちゃんはミクちゃんの色があるので、それを活かすように意識しました。YENAが歌っている＜今日はヒカルKeyring/Watchout my tooth gem＞というフレーズは、いつものYENAのスタイルそのもの。普段からカバンにたくさんキーリングをつけているところを反映させたことで、一段と私を表現できたと思います。YENAもミクもスターだけど、それぞれ違う魅力があるということを、スタイリングで表せたんじゃないかな。

―アートワークのイラストも可愛いですよね。

YENA：完璧だと思います！ 出来上がったイラストを見て、「成功したオタクだ！」って感じがしました（笑）。

―「STAR!」がリリースされたタイミングには、AdoさんがInstagramのストーリーで反応していたとか。

YENA：Adoさんの歌をめっちゃ聴いてるくらい大好きなので、見つけたときにはドキドキしました！ 本当にパフォーマンスがヤバいじゃないですか。動きが圧倒的っていうんですか。「シルエットだけでも、こんなに表現できるんだな」って、いつもびっくりしています。なかでも、『ONE PIECE FILM RED』の挿入歌になっている「逆光」がお気に入りなんです。

―9月に開催された「2025 THE YENA SHOW＜私はSTAR！＞」では、「STAR!」のパフォーマンスを初披露されたそうですね。

YENA：すごく緊張しました！ ファンの方が「これ、なに⁉」「初めて見た！」という表情をしていたのは面白かったですね。もともとこのイベントは、普通のファンコンサートで”私はSTAR！”というサブタイトルはついてなかったんですよ。でも「みなさんに早く知らせたい！」という私の意見で、サブタイトルがついて、「STAR!」のパフォーマンスをお見せすることができました。

―結果的に「STAR!」は、K-POP×ボーカロイドという画期的なフィーチャーリングになったかと思うのですが、YENAさんは活動において”新しいことに挑戦する意義”のようなものも考えているのでしょうか。

YENA：実は私、見た目と違ってけっこうアグレッシブで（笑）。何事も恐れずにどんどん挑戦していくタイプなので、「シーンに新しい風を吹きこみたい」とは常に考えています。とはいえ、音楽業界も「この通りに行く」といった決まりはなく、絶えず変わり続けていくものなので、状況を見ながらYENAなりに新しいことに挑戦していきたいと思っています。

―YENAさんにとってフィーチャリングは、どのような面白さがありますか。

YENA：フィーチャリングって、無限大の+αがあると思っていて。自分だけではたどり着けなかった境地に到達できるから、すごくワクワクする。本当に楽しいし、すごく好きなんですよね。今はまだ、次にコラボレーションしたい人は考えていないけど、新しい曲を聴いて「この人だ！」ってインスピレーションが湧いたら、その人と一緒にやりたいと思います。

―そもそもYENAさんは、ご自身をどのようなアーティストだと捉えていますか。

YENA：友達みたいな感覚もあるんじゃないかな。私自身、イベントで直接ファンに会うたびに、ふと「なんで、こんなに友達のように感じられるんだろう」って思うくらい！ あまり難しく考えず、身近で近寄りやすいアーティストだと思ってもらえたら、みんな幸せになれるんじゃないかなって思います。YENAは、いいエナジーをあげるアーティストであり続けたいと思っているので。実をいうと、これまでの活動で「本当にしんどい！」って思ったことが、一度もないんですよ。心から楽しんで活動しているから、そのマインドがいいエナジーとなって、みんなに伝わっていくって信じています。

―では、最後に。2026年は活動3周年イヤーかと思いますが、どのような年にしたいですか。

YENA：キュートなイメージはいっぱいしてきたから、それ以外の部分を魅せていきたいですね。かっこいいパフォーマンスもできたらいいな。そして、何より私はステージの上が、最も好きな人なので。ファンの人たちと一緒に盛り上がる時間が、人生で一番必要だし、大切。だから、来年はもうちょっとコンサートとか、ファンの人たちと楽しめる時間を増やしたいと思っています。ぜひ、期待して待っていてください。YENAのコンサートに、遊びにきてくださいね！

