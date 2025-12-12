バンダイは、「Tamagotchi Uni Aurora Pink」「Tamagotchi Uni Prism White」(各8,250円)の再販分を発売中だ。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。

2026年8月発送予定「Tamagotchi Uni Aurora Pink」「Tamagotchi Uni Prism White」(各8,250円)

たまごっちシリーズで初めてWi-Fiを搭載した「Tamagotchi Uni」から、プレミアムバンダイ限定カラー「Tamagotchi Uni Aurora Pink」「Tamagotchi Uni Prism White」が登場。同デザインは、スウィートトーンでまとまったキュートなAurora Pinkと、ラメやレインボーグラデーションでおしゃれに持ち歩けるPrism Whiteの2色展開。

「Tamagotchi Uni」では、Wi-Fi機能により定期的に配信アイテムをダウンロードできる他たまごっちたちのメタバース「Tamaverse」で世界中のユーザーが育てたたまごっちに出会うことができる。「Tamaverse」ではオンラインイベント、トラベル機能など、デジタルならではの楽しみが満載。

さらに、ダウンロードコンテンツ「Tamaverse Ticket」を購入することで、育成キャラクターやミニゲーム、アイテムなどを追加でき、遊びの幅が大きく広がる。





「Tamagotchi Uni Aurora Pink」





「Tamagotchi Uni Prism White」

(C)BANDAI

(C)KAWAISOUNI!

(C)POKOPEA

(C)esther kim.All Rights Reserved