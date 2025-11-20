2026年1月7日、六本木ミュージアム(東京都)で「30周年記念 大たまごっち展」が開催されます。本展限定の特別なたまごっちも発売されるんです!

「30周年記念 大たまごっち展」は、たまごっちの30年を振り返るだけでなく、まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験を通して、ヘンテコで愛らしい生き物「たまごっち」の魅力を深掘りすることのできる展覧会。2026年1⽉7⽇〜2⽉2⽇の約1カ月間にわたって、東京の六本木ミュージアムで開催されます。

入場料(前売)は一般1,600円、高校生1,100円、小中学生600円となっており、「たまごっちシャカシャカ巾着」がもらえちゃう「グッズ付入場チケット」は3,700円(前売)。11月30日までチケットの抽選先行申込受付が行われており、12月10日より一般販売がスタートします!

「30周年記念 大たまごっち展」(左)Original Tamagotchi Collaboration Mitsuhiro Higuchi、(右)30周年マスコット まめっち、

また、クリエイティブディレクターのMitsuhiro Higuchi/ミツヒロヒグチさんとコラボレーションした、本展限定オリジナルの「Original Tamagotchi Collaboration Mitsuhiro Higuchi」(5,500円)や、「大たまごっち限定30周年マスコット まめっち」(2,420円)も発売されるのだとか。

「30周年記念 大たまごっち展」たまごっちミニチュアチャームコレクション 30th anniversary edition

このほかにも、ここでしか手に入れることのできない本展限定グッズが登場。ラインアップはこちら。

たまごっち にゅー!ごっちカード 大たまごっち展 すぺしゃる … 3,300円

たまもりシール(宇宙柄) … 580円

たまごっち ミニチュアチャームコレクション 30th anniversary edition … 400円

なお、本展は東京会場後、2026年3月6日～4月5日に「愛知会場(名古屋PARCO)」、2026年4月24日～5月6日に「茨城会場(水戸京成百貨店7階催事場)」、2026年8月には「大阪会場(大丸梅田店)」でも開催されます。たまごっちファン必見の大規模イベント、ぜひ、お見逃しなく!!

(C)BANDAI