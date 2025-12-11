11日に放送されたTBS系バラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会SP』(21:00～22:57)で、櫻井翔、妻夫木聡、佐藤隆太の親友3人旅が4年ぶりに復活。櫻井が来春開催の嵐のラストツアーについて言及する場面があった。

今回、櫻井、妻夫木、佐藤の親友3人旅の第4弾を放送。3人が本音で語り合う場面で、櫻井は嵐のラストツアーについて「ありがたいことに、嵐がいろんな人に知ってもらって、運動会で『Happiness』かけてくれたり、みんなで『Love so sweet』歌ってくれてみたいな歴史があるから、どこを、どういう感じを届けていいか難しい。何が見たいか? なのか、何を届けたいか? なのか、みたいなこともあったりする」と今の思いを打ち明けた。

すると妻夫木は「やりたいことをやってほしい。俺たちはやってくれるだけでうれしいから、正直求めないよ。やってくれるって言っている時点で求めるものないよね。今のみんなを見たい」と伝え、佐藤も「本当そうだと思う」と同調した。

妻夫木の発言に、SNS上では「妻夫木さんの言葉、これってまさしく嵐ファンの思いだよ」「妻夫木さんの言葉に共感すぎた」「妻夫木さんの言った通り、嵐5人がやりたいことはファンも見たいです」「妻夫木くんが、嵐ファンの気持ちを全て伝えてくれた！！」「嵐ファンの気持ちを代弁してくれた」などと感動の声が続出した。