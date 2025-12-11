すかいらーくレストランツは12月11日、「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーンをガスト・バーミヤン全店で開始した。

ガストおよびバーミヤンで使用できる「33%OFFクーポン」を、すかいらーくアプリ、ガスト公式X、バーミヤン公式X、すかいらーく公式Instagramで配布している。対象期間は2025年12月11日～12月25日まで。15日間、2ブランドの人気メニューをおトクに楽しむことができる。

【ガスト】「チーズINハンバーグ」など全12品が33%OFF

ガストでは、看板メニューの「チーズINハンバーグ」が通常700～800円のところ、クーポン使用で469～536円となり、231～264円お得になる。「うな重」は通常1,490円がクーポン価格で998円に。他にも「チキテキスパイス焼き」や「鉄板ハンバーグミックスグリル」「山盛りポテトフライ」など12品がラインナップされている。

対象メニュー

【ガスト】キッズ&アルコールメニューが半額

「キッズうどんプレート」(通常価格590円→クーポン価格295円)などのキッズメニューや、「レモンサワー・角ハイボール」(通常価格 各340～440円→クーポン価格 各170～220円)といったアルコールメニューは半額となる。

対象メニュー

【バーミヤン】定番メニューからアルコールまで全10品が33％OFF

バーミヤンでは、「油淋鶏」が通常価格769円のところクーポンで515円となり、254円お得に。「やわらか鮑の麻辣湯」も通常1,429円が957円となる。「キリン 一番搾り生ビール(中ジョッキ)」(通常価格549円→クーポン価格367円)など、アルコールも対象となる。