すかいらーくレストランツは12月11日、「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーンをガスト・バーミヤン全店で開始した。

  • 「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーン

ガストおよびバーミヤンで使用できる「33%OFFクーポン」を、すかいらーくアプリ、ガスト公式X、バーミヤン公式X、すかいらーく公式Instagramで配布している。対象期間は2025年12月11日～12月25日まで。15日間、2ブランドの人気メニューをおトクに楽しむことができる。

【ガスト】「チーズINハンバーグ」など全12品が33%OFF

ガストでは、看板メニューの「チーズINハンバーグ」が通常700～800円のところ、クーポン使用で469～536円となり、231～264円お得になる。「うな重」は通常1,490円がクーポン価格で998円に。他にも「チキテキスパイス焼き」や「鉄板ハンバーグミックスグリル」「山盛りポテトフライ」など12品がラインナップされている。

  • 「チーズINハンバーグ」(通常価格700～800円→クーポン469～536円)

  • 「うな重(吸い物･漬物･追いだれ付き)」(通常価格1,490円→クーポン価格998円)

  • 「チキテキスパイス焼き」(通常価格790～990円→クーポン価格529～663円)

  • 「鉄板ハンバーグミックスグリル」(通常価格840～940円→クーポン価格562～629円)

  • 「ペペロンチーノ」(通常価格620～790円→クーポン価格415～529円)

  • 「山盛りポテトフライ」(通常価格400～450円→クーポン価格268～301円)

  • 対象メニュー

【ガスト】キッズ&アルコールメニューが半額

「キッズうどんプレート」(通常価格590円→クーポン価格295円)などのキッズメニューや、「レモンサワー・角ハイボール」(通常価格 各340～440円→クーポン価格 各170～220円)といったアルコールメニューは半額となる。

  • 「キッズうどんプレート(ポイント&ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き)」(通常価格590円→クーポン価格295円)

  • 「キッズミニチーズINハンバーグプレート(ポイント&ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き)」(通常価格700～800円→クーポン価格350～400円)

  • 「低アレルゲンハンバーグカレープレート(ポイント&ミニアイテム・オレンジドリンク付き)」(通常価格700～800円→クーポン価格350～400円)

  • 「レモンサワー/角ハイボール」(通常価格340～440円→クーポン価格170～220円)

  • 対象メニュー

【バーミヤン】定番メニューからアルコールまで全10品が33％OFF

バーミヤンでは、「油淋鶏」が通常価格769円のところクーポンで515円となり、254円お得に。「やわらか鮑の麻辣湯」も通常1,429円が957円となる。「キリン 一番搾り生ビール(中ジョッキ)」(通常価格549円→クーポン価格367円)など、アルコールも対象となる。

  • 「油淋鶏」(通常価格769円→クーポン価格515円)

  • 「やわらか鮑の麻辣湯」(通常価格1,429円→クーポン価格957円)

  • 「レタスチャーハン(スープバー付き)」(通常価格769円→クーポン価格515円)

  • 「エビチリ熱々おこげ(スープバー付き)」(通常価格1,099円→クーポン価格736円)

  • 「武蔵野麻婆」(通常価格659円→クーポン価格441円)

  • 「キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉」(通常価格549円→クーポン価格367円)

  • 対象メニュー

