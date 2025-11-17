すかいらーくレストランツが運営する「夢庵」は11月13日、「秋の実り 味めぐり」フェア第2弾を全店で開始した。

秋の実り 味めぐり

"紅はるか"を使用した焼き芋の和スイーツが新登場

ねっとりとした濃厚な甘さが特徴の紅はるかを使用した和スイーツが新登場。「ひんやり焼き芋のソフト白玉あんみつ」(824円)、「ひんやり焼き芋の白玉あんみつ」(714円)は、十勝産小豆使用の小倉あん、国産天草(60%使用)の寒天など、こだわりがつまったあんみつに、ひんやり焼き芋、おさつソースがマッチした一品。

「ひんやり焼き芋のソフトパルフェ」(604円)は、ひんやり焼き芋、角切りのお芋がごろごろ入ったおさつソース、黒糖ゼリーに白玉と、北海道濃厚ソフトを組み合わせた和パフェ。

「焼き芋の甘味三彩」(714円)は、あったか揚げ焼き芋、おさつソースソフト、夢庵プリンが一緒に楽しめるセット。

「あったか焼き芋&ソフト」(769円)は、あつあつほくほくの揚げ焼き芋と北海道ソフトが楽しめる"あつひや"スイーツ。

「あったか焼き芋ぜんざい」(549円)は、焼き芋とぴったりの十勝産小豆を使った、ほっとする味わいの一品。

卓上でぐつぐつ煮込む"牛もつ鍋"

卓上コンロにて好みで仕上げる、あつあつの一人鍋「牛もつ鍋と鍋セット(半玉うどん・御飯・お新香付)」(1,561円)が登場。牛もつの甘い脂と野菜の旨みが溶け出し、〆までおいしく楽しめる。

スープは「醤油仕立て」と「まろやか味噌仕立て」の2種を用意。醤油仕立ては、煮干し・かつお節・いわし節・さば節・宗田節を炊きだした2段仕込みの出汁がベース。アクセントのにんにくが旨みを引き立てる。

まろやか味噌仕立ては、天然醸造の八丁味噌と、米味噌、麦味噌など5種の合わせ味噌で仕立てたまろやかな味わいが特徴。奥深いコクと旨みがつまったスープ。

その他のあつあつ鍋メニュー

「上海老天鍋焼きうどん」(1,319円)は、利尻昆布と4種の節(かつお/宗田/さば/うるめいわし)を使用した香りのよい自家製出汁と、7つの具材の旨みが染みわたる一品。今年から新たに栃尾揚げと厚切り合鴨ロースが入ってボリュームアップした。

「豆富牛もつ&豚肉コンビチゲと鍋セット(半玉うどん・御飯・お新香付)」(1,781円)は、特製出汁と味噌が決め手のコク旨和風チゲ。自社で一から丁寧に製造する、大豆本来の味わいとなめらかな口どけが特長の自家製おぼろ豆富が主役。