バンダイスピリッツは、『仮面ライダー555』より「S.H.Figuarts サイドバッシャー」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。

「S.H.Figuarts サイドバッシャー」は、『仮面ライダー555』より「仮面ライダーカイザ」が搭乗する可変型バリアブルビークル「サイドバッシャー」を「S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダーカイザ」(別売り)に合わせて展開するアイテム。

車体のゴールドやメカニック部分のシルバーを細部に至るまで丁寧に色分け、劇中のカラーリングを再現。スクリーンやヘッドライトなどにはクリアパーツを採用し質感を追求。各所にプリントされた「SMART BRAIN MOTORS」ロゴやマーキング類はタンポ印刷で正確に表現している。

エンジン部分「フォトンジェネレーター」をはじめ、各パーツに変形機構を備えつつ、バイクとしての外観を崩すことなく細部までこだわって造形。バイク本体とサイドカーをつなぐパイプ部分も劇中準拠の細い形状を再現し、サイドカー部分との保持力を高める補助パーツも付属する。

さらに、本商品の最大の特長として「ビークルモード」から超巨大サイズの「バトルモード」への変形が可能。両腕などの一部を「バトルモード」専用パーツに交換することによって、形状と自由度の高い可動域を両立。一部パーツには重量のあるダイキャストを使用し、保持力を確保。

「バトルモード」の右腕に装備した爪は上下に可動。左腕のミサイル砲「エグザップバスター」は排出パイプの角度をつけることができ、劇中に近いアクションポーズを取らせることができる。

「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーカイザ」(別売り)、「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーネクストカイザ」(別売り・受注終了)に対応する「サイドバッシャー」のハンドルを握るための交換用手首パーツが2種付属。「ビークルモード」と「バトルモード」、それぞれの形態に搭乗させることが可能。

サイドカー部分には別売りの「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーカイザ」や、「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーファイズ」を搭載可能。劇中の印象的なシーンが蘇る。

オプションパーツとして「カイザギアボックス」が付属。ケースの開閉が可能なほか、「S.H.Figuarts オートバジン(ビークルモード)」(別売り・受注終了)付属の「ファイズギアボックス」とは異なる内部のモールドやマーク類も再現。

「S.H.Figuarts 草加雅人」(別売り・受注終了)と組み合わせられる洗車用バケツ、洗剤ボトル、スポンジを持ってゴム手袋をはめた状態の交換用手首パーツが付属。劇中で印象深い洗車シーンを再現して楽しめる。

また「S.H.Figuarts 草加雅人」(別売り・受注終了)用のヘルメットとハンドル握り手首パーツ、「S.H.Figuarts 乾巧」(別売り・受注終了)用のヘルメットが付属。ゴーグル部分にはクリアパーツを採用し、それぞれのアイテムに付属する交換用フェイスパーツをヘルメット内部に取り付けることで、各ビークルの搭乗シーンを表現できる。

主な商品内容は、本体、仮面ライダーカイザ用バイク持ち手パーツ左右各2種、予備ハンドルパーツ、カイザギアボックス、草加雅人用バイク持ち手パーツ左右、草加雅人用バイクヘルメット、草加雅人用洗車シーン再現用手首パーツ一式、草加雅人用洗車シーン再現用バケツ、草加雅人用洗車シーン再現用洗剤ボトル、乾巧用バイクヘルメット、ジョイントパーツ一式、サイドバッシャー用専用台座一式。

