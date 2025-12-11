楽久屋は11月30日、「YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク)」を、埼玉県羽生市のイオンモール羽生内「noNIWA(ノニワ)」エリアにグランドオープンした。

YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク) 外観

同施設は、銭湯、スーパー銭湯、サウナ施設、アウトドアサウナの魅力を融合させた"ニュータイプ銭湯"を目指す「湯舞音」シリーズの新ブランド。ややハードルが高いとされがちなアウトドアサウナを、誰もが気軽に楽しめる価格とコンテンツで提供し、温浴文化の普及を図る。

施設は男女別の浴室と、専用サウナ着や水着で楽しめる男女共用屋外エリア「WELNESS GARDEN」で構成。男女別浴室では、季節に応じた露天風呂、生薬・ハーブを使用した彩り湯、深さ90cmの冷水風呂を設置した。サウナでは、同社名物の爆風と音楽を融合させた「爆風ミュージックロウリュ」を体験できる。

男女共用屋外エリアには、サウナ室を眺めるくつろぎ湯、水風呂、深さ120cmのプールを完備した。サウナは2種類あり、ペレットストーブを導入したテーマパーク風の「ROCK SAUNA」と、照明演出とともにミュージックロウリュなどを楽しめる「ENTAME SAUNA」が体験できる。入浴後に利用できるジェットシャワーや外気浴スペース、ととのい小屋も用意した。

爆風ミュージックロウリュ

WELNESS GARDEN プール

外気浴スペース

館内には、ソファ・テーブルやコミックコーナーがある休憩スペースや、スポーツ観戦が可能なレストランスペースも設けており、快適にくつろげる。