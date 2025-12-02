マルハン東日本は11月26日から、『脳汁×銭湯 オリジナルグッズ』全13アイテムを、「女塚温泉 改正湯」(東京都大田区)で販売開始した。

脳汁銭湯スタジャン

「女塚温泉 改正湯」では、次世代ファン獲得・育成を目指す「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、クリエイター・アフロマンス氏がプロデュースする「脳汁銭湯2025」を、11月26日から10日間限定で開始した。今回販売したアイテムは同イベントを盛り上げるもので、イベント同様、クリエイター・アフロマンス氏がプロデュースしている。

ラインナップは、フロントに刺繍アート、背面にビジュアルを配した「脳汁銭湯スタジャン」(1万7,777円)、昨年人気で再登場の「脳汁銭湯スウェット’25」(7,777円)、キービジュアルをフルカラープリントした「脳汁銭湯タオル’25」(2,000円)など。

パチンコのドル箱を風呂桶にした「脳汁桶」(3,333円)、両足に「脳」「汁」をプリントした「脳汁サンダル」(3,333円)、「脳汁ヘアクリップ」(1,000円)などユニークな小物類も取りそろえる。

脳汁桶

そのほか、「脳汁ラバーキーホルダー」(777円)、「脳汁銭湯ステッカーセット’25」(777円)、「クリアファイル」(777円)、「ライター」(300円)、「トイレットペーパー」(250円)も販売する。

脳汁ラバーキーホルダー

脳汁トイレットペーパー

風呂上がりのためのプレミアムソーダ「脳ミソーダ」(600円)や、脳みそ型アイスをサンドした名物スイーツ「アイス脳モナカ」(500円)といったフードも用意する。