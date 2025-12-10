ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗が、きょう10日に最終回を迎える日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(毎週水曜22:00～)に出演する。

同局の1月期ドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』への主演が発表されたばかりの山中は、『ESCAPE』主演の佐野勇斗とともにM!LKのメンバーとして活躍。

『ESCAPE』には、M!LKからすでに吉田仁人が本編第6話とHuluオリジナルストーリー『ハチとリンダ』第1話に出演。その時、佐野は「今後もこうなっていったらいいよね。『M!LKの誰かがドラマに出る時はメンバーが出る!』みたいな!」とコメントしていたが、最終回で実現した形だ。山中がどのような形で佐野と共演するかは放送で明らかになる。

コメントは、以下の通り。

──共演しての感想をお聞かせください。

佐野：吉田(仁人、第6話にゲスト出演)よりやりやすかったですね(笑)

山中：吉田さんはどういう感じだったの?

佐野：吉田はメンバーといる時と現場とでは全然違っておとなしかった。昔の仁人みたいですごく恥ずかしくて…ちょっとやりづらかった(笑)。柔太朗は特に変わらなかったね。

山中：さすがに緊張しましたよ! でもさっきまで別場所で『黒崎さんの一途な愛がとまらない』の撮影をしていて、移動してこの『ESCAPE』の撮影に入って、この後また『黒崎さん…』の現場に戻るんですけれど、役に入ったままこちらの撮影に来られたからよかったです。

佐野：そうだよね。

山中：『ESCAPE』らしい、車があるシーンで嬉しかったですね!

──座長としての佐野さんはどうですか?

山中：めっちゃかっこいいですよ!

佐野：変わらないでしょ? M!LKの時と。

山中：雰囲気作りとか、ちょっと見習おうと思いました。

佐野：してない! 何もしてない!(笑)

山中：参考にして、『黒崎さん…』の現場に戻ってからその振る舞いをしようと思いま した!

佐野：M!LKの時と変わらないよ! この現場は特に!

山中：ちょっとは変わっているのかなと思っていたので、全然変わらない感じが逆に印象的でした。

佐野：すごくやりやすい現場でやらせてもらっています。

山中：等身大で自分らしい感じがすごくします。素敵な座長が見られたということで、今日はちょっと記念日として入力したいと思います(笑)。