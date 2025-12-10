3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、20日(23:00～)に放送される日本テレビ系番組『Google Pixel presents ANOTHER SKY SP』に出演する。

Mrs. GREEN APPLE

1時間SPの今回は、毎年メンバーだけでクリスマス会を開いているMrs. GREEN APPLEが、デビュー10周年を迎えた今年、世界最大規模と言われるクリスマスマーケットが開かれる冬のドイツで、3人だけのクリスマスパーティーを開く。

フランクフルトに到着した3人はドイツを代表する名所や文化に触れ、伝統料理を味わうなどドイツを堪能。さらにメンバーそれぞれの単独行動にも密着し、大森は「哲学」、若井は「サッカー」、藤澤は「フルート」にまつわる場所を訪れる。

最後は3人そろってクリスマスマーケットへ。3人だけのクリスマスパーティーで、メンバーそれぞれの今の想いと、これから見据える未来をひも解いていく。

Mrs. GREEN APPLEは、24日(21:30～)に放送される日本テレビ系音楽バラエティ特番『Happy MUSIC アワー!!!』にも出演。Mrs. GREEN APPLEの楽曲をクリスマスにふさわしい特別な演出で届け、くりぃむしちゅーの上田晋也と有田哲平、Mrs. GREEN APPLEのファンを公言する滝沢カレンも登場する。

