スターバックス コーヒー ジャパンは11月21日に、新幹線ホームに初めてのスターバックス店舗をオープンした。わずか4.2坪のスペースながら、1杯ずつ豆を挽いて淹れたコーヒーを提供。スターバックスならではのコーヒーの味や香りを、新幹線の席でも楽しめるようにしたという。

セルフオーダーのキオスク端末から注文し、完全キャッシュレスで支払いを行うが、受け取りでは店員（パートナー）が手渡しすることで、スターバックスとしての体験も変わらず提供していくというコンセプトを打ち出しており、コーヒーのみ、フードも8種類のみと限定的ながら、新幹線に乗り込む乗客に対して訴求していきたい考えだ。

新店舗はJR新横浜駅の新幹線ホーム上にあり、新大阪方面となる3/4番線11号車付近に設置された。名称は「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」で、オープンは6時30分～21時30分となっている。

新幹線のシートがスタバに

スターバックスが、新幹線ホーム上に出店するのは初めて。運営はJR東海リテイリング・プラスで、4.2坪に新導入のコーヒーマシンとキオスク端末を設置した。キオスク端末は利用者がタッチパネルで注文を行い、支払い方法を選んで決済を行うとコーヒーが提供される。

提供されるのはホットがパイクプレイス ローストなど3種類、アイスがケニアなど2種類の5種類のコーヒー。さらにフードとしてスコーンやワッフルなど8種類が用意されている。タッチパネルで注文したら、決済はキャッシュレス決済のみで、現金は非対応。

対応する決済手段はクレジットカード、交通系IC、電子マネー、QRコード決済。特にコード決済は対応サービスが3種類のみだが、今後ニーズなどを踏まえて拡大を検討するという。ただし、スターバックス カードやモバイルオーダーには非対応だ。

ペーパーバックの有無を選択

決済手段を選択

決済端末

受け取りは手渡し

新導入となるコーヒーマシンは、1杯ずつ豆を挽き、抽出してコーヒーを提供するために導入。マシン自体は既存製品ながら、豆ごとの抽出時間を変えるなど、スターバックスならではの特徴を生かすためにカスタマイズをして導入したという。

注文を受けてから早ければ数秒でコーヒーが完成し、自動的にコーヒーが出てくるので、店員はそれを取りだして利用客に手渡しする。新幹線の車窓を描いたオリジナルのカップスリーブも用意して、遊び心も盛り込んだと同社では説明する。

提供するドリンクの種類が限られているのは、この新導入のコーヒーマシンで作れる限界のためで、種類を増やしたり別のドリンクに変えたりするには新たに調整が必要なので、当面はこの5種類で提供する。フラペチーノなどのドリンクも、作成の作業が必要になるため導入は難しい。特に、発車までの時間が限られている中でクイックに提供できることを重視したためだという。

新店舗の説明をするスターバックス コーヒー JAPANのストアバリューエレベーション本部本部長兼店舗開発戦略部部長の吉田篤司氏

オリジナルのスリーブ

また、学芸大駅前店にもオーダーパネルは試験的に導入されているが、それとは異なる仕組みを採用している。完全キャッシュレスで注文がオーダーパネルのみというのは、スターバックスとしては初めての店舗だという。今回のようなコンセプトの店舗も日本のスターバックスのオリジナルなのだそうだ。

今回の取り組みは、JR東海リテイリング・プラスが、ホーム上店舗の新たな用途としてスターバックス側に声がけして検討がスタート。スターバックス側では、提案に対して何ができるのかを検討し、ホーム上の設備や立地などを踏まえて新横浜駅への出店が決まり、1年半ほどかけて開店にこぎつけたという。

新たなコンセプトは「Brewed to Go」

新幹線ホームへの出店では、新たにBrewed to Goというコンセプトを打ち出している。「お客様が新幹線に乗るときは、発車時間や乗車位置を気にしながらホームに来て、その後に乗り込んでシートに座ったときが一番ホッとする。その瞬間に最高のコーヒー体験ができること」を目指した。

スターバックスらしさを演出するために手渡しにこだわり

そのため、新しいオーダーの仕組みを作り、スムーズにオーダーができて、キャッシュレスですぐに決済できるようにした。加えて、豆を挽く所からコーヒーを淹れることにこだわり、店員が「行ってらっしゃいませ」と言葉を伝えられるように手渡しする方式とした。そして新幹線のシートでもスターバックスの雰囲気を感じられることを狙ったという。

当初はどれだけの利用者が来るか分からないため、まずは利用状況を検証して運営に反映するほか、今後の店舗展開の検討にもつなげる方針。その上で、他の新幹線ホームなどへの出店拡大に対しては、現状は検討中としつつ、遠くない将来に拡大したいとの意向を示している。