「涙が止まりませんでした」　平祐奈、ある“秘密”を抱えるひきこもり女性役でドラマ『横浜ネイバーズ』出演

大西流星(なにわ男子)と原嘉孝(timelesz)がダブル主演を務める、『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ』(Season1:東海テレビ・フジテレビ系全国ネット 2026年1月10日～2月28日(予定) 全8話 毎週土曜23:40～24:35 Season2:WOWOWプライム WOWOWオンデマンド 2026年3月～放送・配信予定 ※放送日時は後日発表)に、平祐奈が出演することが発表された。

平祐奈

ロンの幼馴染・菊地妃奈子役に平祐奈

高卒、無職、貯金ほぼゼロ。中華街で育った、頭はいいが怠け者の青年・小柳龍一、通称・ロン(大西流星)と、幼いころからロンを見守る捜査一課の刑事・岩清水欽太、通称・欽ちゃん(原嘉孝)。幼馴染や仲間たち「ネイバーズ(隣人)」とともに、現代社会の事件や身近な問題を解決していくヒューマンミステリー『横浜ネイバーズ』。

平祐奈が演じるのは、ロンの幼馴染・菊地妃奈子(通称・ヒナ)役。ヒナは22歳のひきこもりで、ロンに頼まれ、SNSを駆使して情報を収集、時に個人情報まで特定するネット強者でありながら、ある“秘密”を抱えている。

平祐奈 コメント

最初に台本を読んだ時、胸が締めつけられるような苦しい気持ちになり、思わず涙が止まりませんでした。その後、ヒナという人物の背景や人柄を知るにつれ、「この役と向き合いたい」という強い思いが湧き上がってきました。

ヒナという女性は、今の時代の中で必死に自分自身と向き合い、葛藤しながらもがき、生きているところが魅力であり、見どころです。その姿がとても人間らしく、強く心を打たれます。また、ヒナの抱えている秘密については、自分なりに掘り下げて演じているので、ぜひ注目していただきたいです。

物語は全体的にポップに描かれていますが、登場するキャラクターはみな個性的でありながら、とても愛おしい存在です。観てくださる方は、きっと誰かに共感できる部分があるはずです。どのキャラクターが自分と近いかを思いながら、楽しく、一緒に探偵気分を味わいながらご覧いただけたら嬉しいです。

