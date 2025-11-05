アクサ損害保険は10月30日、「47都道府県 ドライバー県民性調査2025」の結果を発表した。調査は2025年9月17日～9月24日、自家用車保有者で月に1回以上運転する全国の20歳～69歳の男女4,700名を対象に、インターネットで行われた。

都道府県別の自家用車保有率

まず、自家用車のボディタイプを聞いたところ、「軽自動車」が42.0%で突出して高くなり、「コンパクト・ハッチバック」が17.5%、「SUV・クロカン」が13.5%、「ミニバン」が11.2%、「セダン」が7.5%で続いた。

男女別にみると、女性では「軽自動車」は52.9%と半数を超えており、男性(31.1%)と比べて21.8ポイント高くなった。

自家用車のボディタイプ

TOP3に挙がったボディタイプについて、都道府県別にみると、「軽自動車」では1位は高知県(65.0%)、2位は島根県(60.0%)、3位は和歌山県と長崎県(いずれも58.0%)、「コンパクト・ハッチバック」では1位は石川県(29.0%)、2位は埼玉県(26.0%)、3位は神奈川県(25.0%)、「SUV・クロカン」では1位は山形県(21.0%)、2位は北海道(20.0%)、3位は東京都と山口県(いずれも19.0%)だった。

自家用車のボディタイプ 都道府県別

自家用車の購入金額

自家用車の購入金額(車両本体価格・税別)を聞いたところ、「100万円～150万円未満」(15.7%)や「150万円～200万円未満」(17.5%)、「200万円～250万円未満」(18.4%)に回答が集まり、平均は247.8万円だった。

自家用車のボディタイプ別にみると、自家用車の購入金額(車両本体価格・税別)の平均は、クーペ(574.4万円)が特に高くなり、SUV・クロカン(389.0万円)、セダン(374.6万円)、ステーションワゴン(339.2万円)、ミニバン(318.0万円)が続いた。

また、都道府県別にみると、東京都(405.6万円)が最も高くなり、神奈川県(347.1万円)、大阪府(317.7万円)が続いた。

自家用車の購入金額 ボディタイプ別/都道府県別

自家用車の1ヶ月のガソリン代

全回答者(4,700名)に、自家用車の1ヶ月のガソリン代(EVの場合は充電料金)を聞いたところ、「10,000円～15,000円未満」(23.6%)に最も多くの回答が集まったほか、「5,000円～6,000円未満」(15.5%)にも回答が集まり、平均は8,684円だった。

自家用車の1ヶ月のガソリン代

自家用車のボディタイプ別にみると、自家用車の1ヶ月のガソリン代の平均は、ワンボックス(11,016円)が最も高くなり、ミニバン(10,769円)、セダン(10,461円)、クーペ(10,409円)、SUV・クロカン(10,258円)が続いた。

また、都道府県別にみると、栃木県(11,208円)が最も高くなり、岩手県(10,404円)、山形県(10,065円)、東京都(10,004円)、鹿児島県(9,825円)が続いた。

自家用車の1ヶ月のガソリン代 ボディタイプ別/都道府県別

自家用車の年間の任意保険料

自家用車の年間の任意保険料を聞いたところ、「30,000円～40,000円未満」(16.1%)や「50,000円～60,000円未満」(17.0%)に回答が分かれ、平均は55,187円だった。

自家用車の年間の任意保険料

年代別にみると、自家用車の年間の任意保険料の平均は若年層ほど高くなる傾向がみられ、20代では63,347円だった。

自家用車のボディタイプ別にみると、セダン(62,855円)が最も高くなり、SUV・クロカン(62,272円)、ステーションワゴン(58,043円)が続いた。

また、都道府県別にみると、岐阜県(66,164円)が最も高くなり、鹿児島県(63,930円)、東京都(63,789円)が続いた。

自家用車の年間の任意保険料 年代別/ボディタイプ別/都道府県別

都道府県別のカーライフにおける節約実践率

カーライフにおいて行っている節約を聞いたところ、「安いガソリンスタンドを利用する」(44.9%)が最も高くなった。原油価格の高騰や円安による輸入コスト増加などでガソリン価格が上がり、カーライフのコストが増えていることを受け、なるべくガソリン代を抑えられるよう意識している人が多いと考えられる。

次いで高くなったのは、「エコドライブを心がける(急加速・急減速はしないなど)」(33.5%)、「現金一括で購入する」(32.1%)、「会員割引・クーポンを使って給油する」(30.1%)、「洗車は自宅でする」(24.1%)だった。また、「ネット型自動車保険に加入する」は13.9%と、7人に1人が節約として実践していることがわかった。

カーライフにおいて行っている節約

上位3位に挙がった項目について都道府県別にみると、「安いガソリンスタンドを利用する」では1位は新潟県と沖縄県(いずれも56.0%)、3位は大分県(55.0%)、「エコドライブを心がける(急加速・急減速はしないなど)」では1位は北海道と奈良県(いずれも43.0%)、3位は愛知県と京都府(いずれも42.0%)、「現金一括で購入する」では1位は愛知県(44.0%)、2位は神奈川県(42.0%)、3位は奈良県(41.0%)だった。

カーライフにおいて行っている節約 都道府県別

都道府県別ドライブレコーダー設置率

事故遭遇時や発生時に役立つものとしてドライブレコーダーがある。また、車上荒らしなどの被害を予防する際に役立つものとして盗難防止グッズがある。

ドライブレコーダーや盗難防止グッズの設置状況を聞いたところ、ドライブレコーダーでは「設置している」が61.6%、「設置していないが、今後設置したい」が27.4%で合計した「前向き(計)」は89.0%となった。多くのドライバーがドライブレコーダーを設置しているほか、まだ設置していないドライバーも設置に前向きであることがわかった。

盗難防止グッズでは、「設置している」が23.1%、「設置していないが、今後設置したい」が42.7%で合計した「前向き(計)」は65.8%となった。

自家用車に設置しているか

都道府県別にみると、自家用車に設置している人の割合は、ドライブレコーダーでは1位は神奈川県(82.0%)、2位は大阪府(80.0%)、3位は東京都(76.0%)、盗難防止グッズでは1位は東京都(47.0%)、2位は大阪府(43.0%)、3位は神奈川県(38.0%)と、どちらも同じ都府県がTOP3に挙がった。

都道府県別ヒヤリハット遭遇率

次に、もう少しで事故になるところだった状況を意味する"ヒヤリハット"について、遭遇することはあるか聞いたところ、歩行者とのヒヤリハットでは、「よくある」が3.9%、「たまにある」が29.6%、「数回ある程度」が43.9%で合計した「ある」は77.4%、「全くない」は22.6%となった。運転中、歩行者の飛び出しなどで危うく事故を起こすところだったという経験をした人は多いようだ。

自転車とのヒヤリハットでは、「ある」は76.1%、電動キックボードとのヒヤリハットでは「ある」は19.0%、他の自動車とのヒヤリハットでは「ある」は84.0%だった。

また、自損事故のヒヤリハット(電柱・ガードレールに衝突しそうなど)では、「ある」は56.4%と、単独事故を起こしかけた経験がある人も多いことがわかった。

ヒヤリハットに遭遇することはあるか

都道府県別にみると、ヒヤリハットに遭遇したことがある人の割合は、歩行者とのヒヤリハットでは1位は埼玉県(88.0%)、2位は愛知県(85.0%)、自転車とのヒヤリハットでは1位は埼玉県(85.0%)、2位は神奈川県(84.0%)、電動キックボードとのヒヤリハットでは1位は東京都(53.0%)、2位は埼玉県と大阪府(いずれも34.0%)、他の自動車とのヒヤリハットでは1位は神奈川県・新潟県・熊本県(いずれも90.0%)、自損事故のヒヤリハットでは1位は富山県(70.0%)、2位は香川県(66.0%)となった。

カーライフ"あるある"経験率

全回答者(4,700名)に、カーライフに関する"あるある"を提示し、それぞれあるかないか聞いたところ、「ある」と回答した人の割合は「一人でドライブしているときに歌ってしまう」(54.7%)が最も高くなった。運転中に気分が高揚して好きな歌などをつい口ずさんだ経験がある人が多いようだ。

次いで高くなったのは、「ドアを開けるときに静電気でバチッとなる」(52.5%)、「パトカーとすれ違うときに緊張する」(49.1%)、「強引に割り込まれてもサンキューハザードで怒りが鎮まる」(48.3%)、「感応式信号機が青にならないと感知されているか不安になる」(47.4%)だった。

男女別にみると、男性では「買ったけれど使っていないカー用品がある」が35.0%と、女性(22.1%)と比べて10ポイント以上高くなった一方、女性では「パトカーとすれ違うときに緊張する」が58.3%と、男性(39.9%)と比べて10ポイント以上高くなった。

これまでに経験したことがあるか

都道府県別にみると、経験したことがある人の割合の1位は、「一人でドライブしているときに歌ってしまう」では岩手県(66.0%)、「ドアを開けるときに静電気でバチッとなる」では岩手県と茨城県(いずれも62.0%)、「パトカーとすれ違うときに緊張する」では徳島県(62.0%)、「強引に割り込まれてもサンキューハザードで怒りが鎮まる」では東京都(58.0%)、「感応式信号機が青にならないと感知されているか不安になる」では福島県(67.0%)、「同じ車に乗っている人には親近感を覚える」では愛知県(49.0%)、「高級車を見るとどんな人が運転しているか見てしまう」では徳島県(48.0%)、「買ったけれど使っていないカー用品がある」では東京都(41.0%)、「探し物がシートの隙間から出てくる」では茨城県(39.0%)、「信号待ちで隣の車の人と目が合い気まずくなる」では福島県・栃木県・大阪府(いずれも28.0%)、「ガソリンスタンドで給油口が左右どちらか思い出せず焦る」では福島県(29.0%)だった。

自身が住む都道府県における"運転あるある"だと思うことを聞いたところ、北海道では「鹿やキツネの飛び出しに遭う」、青森県や島根県では「鹿の飛び出しに遭う」、兵庫県や山口県では「鹿やイノシシの飛び出しに遭う」、奈良県では「鹿が横断歩道を渡っている」など、動物に関する"あるある"が多くみられた。

また、宮城県では「信号のない横断歩道で止まらない」、栃木県や新潟県、富山県では「横断歩道に人がいても止まらない」、石川県や和歌山県、鳥取県、岡山県、香川県、宮崎県では「ウインカーを出すのが遅い」、三重県では「スピードを出す車が多い」、滋賀県では「湖岸道路は飛ばしがち」、広島県では「路面電車にぶつかりそうになる」、大分県では「狭い道で減速しない車がある」など、重大事故につながるリスクが高い"あるある"もみられた。

そのほか、「茨城ダッシュ」(茨城県)や「山梨ルール」(山梨県)、「松本走り」(長野県)、「名古屋走り」(愛知県)、「伊予の早曲がり」(愛媛県)など、地名のついた"あるある"も回答として挙がった。

挙がった回答を分類すると、「運転マナーに関するもの」が28.5%、「対動物に関するもの」が12.4%、「対歩行者・自転車等に関するもの」が11.6%、「その他(道路の特徴、交通状況等)」が9.7%となった。

具体的な内容をみると、「運転マナーに関するもの」では「ウインカーを出すのが遅い」や「スピードを出す車が多い」、「横断歩道の歩行者を優先させない」、「田舎道に不慣れな観光客の不安定な運転」、「他県ナンバーの割り込みを嫌う」、「譲り合う気持ちのない人が多い」、「煽り運転が多い」など、ドライバーのマナーの悪さが原因で事故につながりそうな"あるある"が多く挙がった。

「対動物に関するもの」では、「最近、熊によく遭遇する」や「鹿やキツネの飛び出しに遭う」、「山道で猿やカモシカに遭遇する」、「カラスなどの鳥類が道路から動かない」、「マングース、ヤンバルクイナの飛び出し」、「鹿が横断歩道を渡っている」など、動物に遭遇するケースが少なくないようだ。

「対歩行者・自転車等に関するもの」では、「横断歩道がないところで道路を渡ろうとする歩行者がいる」や「観光客が道路の真ん中で写真撮影」、「自転車の逆走」、「電動キックボードの暴走」、「無灯火の自転車が多い」など、歩行者や自転車等に対しヒヤリとするケースがあることもわかった。

一緒にドライブに行きたい自県出身の有名人

各都道府県の在住者(各都道府県100名)に、一緒にドライブに行きたいと思う、自身が住む都道府県出身の有名人とその有名人を挙げた理由を聞いた。

北海道では「大泉洋さん」(物知りで話が楽しいから)、青森県では「王林さん」(青森の話をしてみたいから)、山形県では「ウド鈴木さん」(車中が賑やかになりそうだから)、福島県では「あばれる君」(ずっと一緒にいても飽きなそうだから)、群馬県では「井森美幸さん」(面白い人だから、話が弾みそう)、埼玉県では「菅野美穂さん」(明るくて会話も楽しそうだから)、千葉県では「マツコ・デラックスさん」(ドライブしながら悩みを聞いてもらえそうだから)、神奈川県では「桑田佳祐さん」(車のなかで歌ってほしいから)、富山県では「柴田理恵さん」(郷土愛が強いから)、山梨県では「板垣李光人さん」(可愛くて癒されるから)が1位だった。

静岡県では「長澤まさみさん」(テンションが上がるから)、三重県では「西野カナさん」(歌が聴きたいから)、京都府では「吉岡里帆さん」(のんびりカフェ巡りをしてみたいから)、大阪府では「村上信五さん」(楽しい会話ができそうだから)、鳥取県では「イモトアヤコさん」(面白そうだから)、岡山県では「藤井風さん」(トーク番組で素敵だと思ったから)、徳島県では「米津玄師さん」(アカペラで歌ってほしいから)、香川県では「南原清隆さん」(多彩で楽しそうだから)、佐賀県では「はなわさん」(面白いし歌もうまいから)、長崎県では「福山雅治さん」(スマートに運転してくれそうだから)、大分県では「指原莉乃さん」(雰囲気を盛り上げてくれそうだから)、宮崎県では「今井美樹さん」(話しやすそうだし歌がうまいから)と「堺雅人さん」(話が面白そうだから)が1位に挙がった。