NEXERとラジュボークリニック神奈川提携院は、共同調査により「2025年版 こどもに付けたい名前ランキング【男の子編】」を発表した。

本調査は、全国の男女1000名にアンケート(期間:2025年10月3日〜10月23日)を実施。親が子どもに託す願いや時代性を反映した名前の傾向が見える結果となった。

「男の子に付けたい名前」として、堂々の1位に輝いたのは「翔平(しょうへい）」で98票を獲得。「才能溢れる大人になりそう」「大谷翔平のような素晴らしい人間性を持ってほしい」「今日本で一番有名な名前だから」などが挙げられた。多くの回答で、現代を象徴するスター「大谷翔平」選手へのあこがれが見て取れる。

2位は「翔(しょう/かける)」で47票。「躍動感がある」「飛躍してほしい」といった願いを込めた名前として人気のようだ。

同率3位には「隼人(はやと)」と「蓮(れん)」が並び、それぞれ38票を獲得。前者は「力強さ」や「勇敢さ」、後者は「響きのよさ」や「日本らしい誠実さ」が支持された。

続く5位には「誠(まこと/せい)」が30票でランクイン。こちらは「誠実そう」「渋い男になりそう」など、時代や流行に影響されない価値観を重視する層からの支持が目立った。

そのほか、6位以下には「健(けん/たける)」「大志(たいし)」「拓哉(たくや)」「響(ひびき/きょう)」「未来(みらい)」「翔太(しょうた)」が上位に挙げられ、どの名前にも“健康”や“志”、“未来”など、親の願いが色濃く出る結果となった。