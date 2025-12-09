あきんどスシローは、セガとColorful Paletteが運営する音楽ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ!feat. 初音ミク」とのコラボを12月10日より、全国のスシローにて実施する。

今回、スシローで寿司を楽しむことはもちろん、寿司と一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、全世界3900万ダウンロードを突破した音楽ゲーム「プロジェクトセカイ」とのコラボが初めて実現した。

今回のコラボでは、初音ミクをはじめとした登場キャラクターの描き下ろしデザインを使用したコラボ限定グッズ付きの商品などを提供する。コラボ限定マルチポーチやユニットチャームセットは、「プロジェクトセカイ」のキャラクターと一緒にお出かけを楽しむことができる。

プロジェクトセカイコラボ限定ピック付き ジャンボとろサーモン

また、コラボ限定ピック付きの寿司では2種類のメニューを展開。一つは口いっぱいに広がる旨みととろける脂が楽しめる「ジャンボとろサーモン」(280円)。

もう一つはグリルされた鶏もも肉にチーズとマヨをトッピングして直火で炙り香ばしく仕上げた、魚が苦手な人や子どもも楽しめる回転すしならではの「グリルチキンチーズマヨ炙り」(280円)。

コラボ限定ステッカー付きの「濃厚半熟ショコラ」(460円)は、フランス製造のチョコレートを使用、中心部がしっとりとした食感で、たっぷりのホイップクリームとも相性抜群という。

プロジェクトセカイコラボ限定カード付き ねぎまぐろ手巻

また、コラボ限定カード付きの「ねぎまぐろ手巻」(400円)を注文した人は、抽選でコラボ限定ピックコンプセットが当たるキャンペーンに参加でける他、コラボ限定マルチポーチ付きのソフトドリンクや、コラボ限定ユニットチャームセット付きのお持ち帰り「コラボ限定セット6貫」(1700円)も用意している。

さらに、おすしと一緒にスシローの店舗も楽しんでもらうため、池袋駅東口店、難波アムザ店の2店舗を「プロジェクトセカイ」の世界観を楽しめるスペシャルコラボ店舗として展開する。

© SEGA / © Colorful Palette Inc. / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

All rights reserved.