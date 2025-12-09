『ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円!!』が、2026年1月12日に、スペシャル番組として25年ぶりに復活することが9日、わかった。

1995年10月から2000年3月にレギュラー放送され、最高世帯視聴率21.7％を記録(※ビデオリサーチ調べ 関東地区)し、 2001年1月には復活スペシャルも放送された『ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円!!』。視聴者や芸能人が賞金100万円を目指し、番組オリジナル競技をクリアすべく奮闘、画期的な名物競技も次々と生まれ、日本中を熱狂させた。

今回の復活スペシャル『炎のチャレンジャー』は、あらゆる点でパワーアップ。豪華ゲストを多数迎え、賞金も1000万円に。我こそはと燃える芸能界の猛者たちが次々とチャレンジャーとして参戦し、4大競技に挑む。

さらに、子供たちにも大人気を博し、オモチャやテレビゲーム化もされ一世を風靡した人気競技「電流イライラ棒」も復活。今回、イライラ棒をクリアする強者は現れるのか……その他の競技やチャレンジャーの顔ぶれは後日発表される。

また、今回は過去の放送でMCを務めてきた南原清隆とともに、番組と同じ1995年に生まれたtimelesz・菊池風磨がMCとして初参戦する。

コメントは以下の通り。

南原清隆

――『炎のチャレンジャー』が25年ぶりに復活すると聞いた時、どう思われましたか?

『炎チャレ』は僕も大好きな番組。レギュラー放送していた当時、いつも現場に行ってはチャレンジャーの皆さんと一緒にドキドキしながら、楽しんで見ていて……目の前に電流イライラ棒とかがありますから、緊張感もすごく伝わってきますし、毎週刺激を受けていました! なので、復活の知らせを聞いた時は「またやれるんだ……!」と、うれしくなりましたね。しかも、今回は賞金が1000万円。ビックリしましたよ! このご時世に1000万円を出すなんてスゴいな、これはテレ朝さん、本気だな! と思いました。

実は25年経った今も、『炎チャレ』を見ていたというスタッフさんや演者さんに会うことが多く、よく「イライラ棒を買って、やってました」とか言われるんですよ。そのたびに、みんなが楽しみにしていた番組だったんだと実感しますし、『炎チャレ』から広がった縁みたいなものを感じるんです。しかもこの番組、今大活躍している芸能人の皆さんも、何人もチャレンジャーとして出演してたんですよ! つまり、スターを輩出した番組でもあるんです! スゴい番組だったんだなと、改めて感じています。

――菊池風磨さんとのMC初タッグについては、いかがですか?

菊池くんはバラエティー心がありますし、音楽もやっているからリズム感もいいので、楽しみです。楽しいことをやろうという気持ちはたぶん一緒だと思うので、波長も合うんじゃないかな。今回は、立場もキャリアもボーダ“レス”で! 菊池くん、timeleszだけに(笑)。時代を超えたコラボレーションを繰り広げたいです。彼は『炎チャレ』を初めて見る世代なので、新鮮なリアクションも楽しみですね。せっかくだから、ぜひ何かしらの競技にもチャレンジしてほしいです。

――南原さんもチャレンジャーとして、何かの競技に挑みたいお気持ちはありますか?

あります! イライラ棒とか挑戦してみたいですね。今日、復活用にリニューアルしたイライラ棒を持ってみたら、これがもう絶妙な持ちづらさなんですよ! 片手で持つには重いし、かといって両手で持つと、重心が向こう側に引っ張られる。クリアできる人はそうそういないと思ったんですけど、僕はこの25年の間に体幹を鍛えましたから、手じゃなく体幹で持てば攻略できるはず! 僕ならきっとクリアできる! …と、テレビ的には言っておきます(笑)。

――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。

日頃からゲームをいっぱいなさっている視聴者さんも多いと思いますが、『炎チャレ』には肉体を使って賞金獲得を目指すリアルなゲーム、そしてリアルな人間ドラマが詰まっています。ぜひご覧いただき、「自分が出るなら、どうやって攻略するだろう!?」とシミュレーションしながら楽しんでもらいたいです。僕もチャレンジャーの皆さんを応援しながら、この次の復活も夢見てシミュレーションしたいと思います。

菊池風磨(timelesz) コメント

――『炎のチャレンジャー』が25年ぶりに復活すると聞いた時、どう思われましたか?

『炎のチャレンジャー』は、みんなが知っている伝説の番組。25年経っても色褪せない番組だからこその復活でしょうし、純粋にスゴいなって思いました。そんな番組に携わらせていただけて光栄です。

――今回はMCを担当されます。就任が決まった時のお気持ちを教えてください。

ビックリしました! 僕はちょうど『炎のチャレンジャー』が始まったのと同じ30年前に生まれたので、リアルタイムでは見られませんでしたが、すごく小さい頃に放送していたというイメージはあって……なので、『炎のチャレンジャー』に出ると聞いて、最初はてっきりチャレンジャー側でのオファーだと思ったんです(笑)。それが、まさかのMCだったので驚きつつも、うれしかったです。番組と同い年というのも、ひとつの御縁かと思いますので、僕にできることは120％やりつつ、南原さんの胸を借りる気持ちで頑張りたいです。

――MCとして南原さんと肩を並べることに対して、特別な思いなどはありますか?

南原さんは小さい頃から見ている“テレビの世界の人”ですから、本当に感慨深いです。その点では緊張しますが、過去には南原さんの他の番組に呼んでいただいたこともあり、面識がまったくないわけではないので、安心感もあります。南原さんと一緒にMCができるなんて、これほど貴重な機会はありませんし、背中を見ながら学ばせていただきたいです。

――せっかくなら、チャレンジャーとしても何かの競技に挑みたいお気持ちはありますか?

なにせ最初はチャレンジャーとしてヤル気満々でしたから(笑)、怖いですけど……電流イライラ棒とか、ぜひ何かしらには挑戦させていただきたいですね。「MCなのに1000万円をもらっちゃう！」くらいの気合でいきたいなと思います(笑)。

――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。

伝説の番組が25年ぶりに復活する“奇跡”に、皆さんもぜひ立ち会ってください! 色褪せない部分はもちろん、時を経た今だからできること、今でしかできないこともあると思うので、ぜひその目撃者になっていただけたら嬉しいなと思います。