ぐるなびは12月4日、「忘年会」に関する調査結果を発表した。調査は11月17日～18日、20代～60代のぐるなび会員1,300名を対象にWEBアンケート方式で行われた。

忘年会への参加意向

今年の忘年会への参加意向を聞いたところ、職場・プライベートともに半数以上が「参加する」あるいは「開催されれば参加する」(職場54.9%、プライベート56.9%)と回答した。

開催時期は、ともに12月2週目(同36.2%、31.2%)がピークで、次いで3週目(同27.6%、26.6%)。参加人数は、職場は「7～10人」(27.3%)、プライベートは「4人以下」(44.2%)が多く、性年代別にみると、30代女性のプライベートは「4人以下」が6割(59.6%)と高い割合に。

さらに、「忘年会で、あなたが払ってもよい金額はいくらくらいですか?」と尋ねたところ、仕事・プライベートともに「4,500～5,000円未満」(同27.5%、24.5%)が最多となった。

続いて、何次会まで参加するか尋ねると、職場は「1次会まで」(60%)が6割を占めたのに対し、プライベートでは「二次会まで」が最多の52.8%となり、職場はスマートにサッと、プライベートは2次会、3次会と長い夜を楽しむという傾向がうかがえた。

忘年会の幹事、4人に1人が「喜んで引き受ける」- 理由は?

また、忘年会の幹事を頼まれたらどうするかと尋ねたところ、「喜んで引き受ける」が25.4%、「仕方なく引き受ける」が34.5%という結果に。「喜んで引き受ける」人が最も多い属性は、40代男性で35%、次いで50代男性がやや高く33%だった。

さらに、忘年会の幹事をする際にネット予約を利用するかと聞いたところ、96%が「絶対使いたい」あるいは「できれば使いたい」と回答。ネット予約のメリットを教えてもらったところ、やはり「ポイントが貯まる」(68.2%)が最多に。また、「忘年会のお店のネット予約でポイントがもらえるとしたら、幹事を務めたい/務めても良いと思いますか?」と聞くと、37.0%が「幹事を務めても良い」と回答し、特に50代女性では52.1%と高い割合を示した。