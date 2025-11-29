ぐるなびは11月25日、「肉グルメ」についての調査結果を発表した。調査は2025年11月7日～11月8日、20代～60代のぐるなび会員1,300名を対象にインターネットで行われた。

あなたは肉料理が好きですか

肉料理を「好き」と回答した人は約9割に上り、肉の人気ぶりが明らかになった。

一番好きな肉の種類は何ですか

一番好きな肉は「牛肉」が半数で最多。「鶏肉」と「豚肉」がそれぞれ2割程度。「鶏肉」は女性が男性を1割ほど上回り、特に20代女性では「牛肉」を抑えて最多となった。

「無性に肉料理を食べたい!」と思う時は「『スタミナをつけたい』『パワーが欲しい』時」(53.0％)が最も高く、次いで「何か『良いこと』があった時」(33.3％)だった。

肉料理の外食頻度は「月に1日くらい」が最多だった。3人に2人が月に1日以上「肉料理」を食べるようだ。

どのような肉料理を外食することが多いですか

肉料理の外食で多いのは「焼肉」が男女、どの年代でも最多。ただ、次に来るのは性別や年代で異なり、男性では「牛丼」、女性では「ハンバーグ」、20代では「ハンバーガー」、30、40代では「ハンバーグ」50、60代では「とんかつ」と様々だった。

肉料理のお店を選ぶ際に重視する点は何ですか

肉料理の店を選ぶ際の重視点は、「コストパフォーマンスが良い、お得感がある」が最も高く、次いで「ご馳走感がある、贅沢な気分になれる」。「とにかく安い」は若い年代ほど高くなり、20代では2位となった。肉料理の外食には、大きく分けて「コスパ良くスタミナ・パワーをつけたい」といった日常的なニーズと、「良いことがあったのでご馳走・贅沢な気分を味わいたい」というご褒美的なニーズがあるのかもしれない。

「いい肉」を外食する際の許容価格を見ると、「～5,000円」が最多。3,000円以内との回答が全体の約半数を占めるものの、「～5,000円」が最多となっているのは、先ほどの「日常的ニーズ」と「ご褒美的ニーズ」で許容価格が異なるからかもしれない。