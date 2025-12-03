リクルートは11月27日、「忘年会」に関する調査結果を発表した。調査は10月31日～11月1日、20代～60代の男女1,035人(男性517人、女性518人)を対象にインターネットで行われた。

職場の忘年会「参加したい」が36.9%

「会社・仕事関係の忘年会」への参加意向を聞いたところ、全体の36.9%が「参加したい(「どちらかというと」を含む)」と回答。年代別にみると、30代は43.0%、20代が41.8%と、若い世代で高い傾向に。一方、「友人知人との忘年会」では、「参加したい・計」が74.6%にのぼり、全年代で約7～8割と高い結果となった。

続いて、「会社・仕事関係の忘年会で行きたいのはどんなお店ですか?」と尋ねたところ、0次会～2次会は全て「居酒屋」が1位となったが、3次会では、1位「カラオケ」(31.0%)、2位「ラ ーメン・そば・うどん等の専業店」(23.7%)という結果に。

居酒屋以外では、「和食料理店(寿司・割烹など)」が0次会・1次会の両方で2位に。「中華料理店(餃子酒場なども含む)」は 1 次会で 3 位(19.2%)に、「喫茶店・カフェ」は0次会で3位(19.1%)、2次会で5位 (14.4%)にランクインしている。

また、「会社・仕事関係の忘年会」を開催する時間帯について聞くと、最も多かった回答は「18 時～19 時ごろ開始、21 時ごろ解散」が断トツの61.5%。続く2位には「12時～13時ごろ開始、14時～15時ごろ解散」(11.5%)がランクインし、ランチ帯を望む人も一定数いることがわかった。

最後に、「会社・仕事関係の忘年会に参加する目的はなんですか?」と聞いたところ、「同僚と親睦を深める」(25.0%)が最も多く、次いで「日頃仕事で関わりのある人と親睦を深める」(21.7%)、「自分が所属している部や課などの人との親睦を深める」(19.6%)と続き、7位～10位にも誰かしらと「親睦を深める」目的がランクイン。一方で4位には「普段食べられない贅沢な料理を食べる」、6位には「思い切り食べる」が入っており、料理目当ての一面もあることがうかがえた。