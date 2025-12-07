「さすがですね」「自分の椅子を…」「頭ちっちゃすぎ!」佐久間宣行氏が大絶賛した乃木坂46メンバーとは

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が3日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。『乃木坂46のオールナイトニッポン』の新パーソナリティに就任した井上和を大絶賛した。

佐久間宣行氏

久保史緒里の後任を務める井上和

グループを卒業した久保史緒里の後任として、同番組の3代目パーソナリティを務めることになった井上。初の生放送を終えた直後、佐久間氏の番組にも登場し、「すっごい楽しかったです!」とほっとした様子。はじめは緊張していた井上だったが、好きな漫画やアニメについて語る後半のコーナーでは、『ユーリ!!! on ICE』について熱弁。佐久間氏が、「MAPPAのことを語ってるとき、すごい早口でしたよ」とツッコむと、「話したいことまだまだ全然足りないぐらいだったんですけど。終わってしまいました」と苦笑いで返した。

「これからも頑張ってください」とエールを送った佐久間氏は、井上が退席すると、「聴いてわかるでしょ? しっかりしている(笑)。さすがですね」と感嘆。「もっと狼狽するかと思ったんですけどね。最後はちゃんと自分の椅子を戻して出ていった。しっかりしてる子ですよ。抜てきされた理由も、ホントわかります」と井上の立ち振る舞いを絶賛し、「アドバイスしたほうがいいのかな? って。過去に、新内さんとか久保さんにも相談されたりしたから……。いらねーなって思って(笑)」と吐露。「全然ポンコツじゃないんだな～」とつぶやきながら、「あと、ビックリした。頭ちっちゃすぎ!」という驚きも明かしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。