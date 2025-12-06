俳優の成宮寛貴が、7日に放送される日本テレビのバラエティ番組『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』(毎週日曜12:45～ ※関東ローカル)に出演し、兼近大樹、満島真之介と神奈川・伊勢原市を旅する。

成宮寛貴

成宮が待っていたのは「伊勢原大神宮」。兼近は初対面、満島は朝ドラで共演したことがあるという。あまりに意外なゲストの登場に興奮の兼近と満島だが、9年ぶりにバラエティ番組に出演するという成宮も少し緊張気味だ。

コーヒーを飲める場所を探すために3人で車に乗り込み、早速、兼近と満島のいつものナンセンスギャグが繰り出されるも、成宮は「こういう感じなんですね」と不発。そんな中、話題はスポーツへ。「俺ボウリングめっちゃ苦手なんだよ」という成宮は「まず球技が苦手」「あとチームスポーツが結構苦手だったりする」と意外な一面を覗かせる。

そこから成宮の最近の私生活について聞くことに。「最近は家にいることが多い」といい、トレーニングやストレッチのために外出することはあるが、「遊びに行ったりとかはしなくなっちゃった」と話す。「人がいっぱい、わちゃわちゃっている」場所にはあまり行かないけど「ハイキングとかは好き」だと語る。

目的のカフェに到着すると「じゃあちょっと一旦俺と成宮さんで」と成宮をアポどりに同行させる兼近。「緊張するなぁ」とドキドキする成宮だが、店員は「はい、大丈夫です」と快諾する。この店は、伊勢原フルーツを使ったスイーツが人気の「Cafe 茶珈」。計7品を注文してソフトドリンクで乾杯してから、4種類のチーズを使ったトーストを食べた兼近の食リポを聞いた成宮の感想は「LOVE＆PEACEだね」。この後、成宮が「フルーツの中で一番好き」というイチジクや、学生時代に「カレー」というあだ名をつけられそうになった話を軽快にこなしてゆく。

次の店に向かう車中では、成宮の価値観についての話題に。18歳で芸能界に入った成宮は高校には行っていなかったという。中学校の授業でのリトマス試験紙に関するやり取りがきっかけになって「めっちゃ考えるようになっちゃって、なんか学校に興味がなくなっちゃった」と当時を振り返る成宮。そこから「お金を稼ぐってどういうこと何だろう」と考えるようになってアルバイトしてみたり、家でも小遣い制から報酬制にしてもらったりしたという。働くことやお金の価値についての“気づき”が「めちゃめちゃ早かった」分「だから(今は)欲しいものはないかも、物ではね」と語る。

次に3人がやってきたのは、昔懐かしい昭和の日用品など8,000種類以上が並ぶ大正元年創業「豊田屋商店」。「なんでばあちゃん家ってじいちゃんも住んでるのにばあちゃん家って呼ぶんだろう?」という兼近の疑問は軽く流し、それぞれがグッときたレトログッズを購入して大満足の3人。豊田屋商店を後にした3人がぶらぶらしながら見つけたのは昭和41年創業の和菓子屋店「菓子司 さがわ」。こちらで買ったみたらし団子に、成宮は「人生で一番うまいかも」と驚がくする。

移動中の車中では「メシドラお悩み相談カーラジオ」を展開。今回はラーメン屋の店長からジムのトレーナーへの転職を考えているという視聴者からの相談だ。成宮の回答は「やる前ってやる前の悩みしかないじゃん。やったらその悩みは解消されて次のステップの悩みになるから早くそこまで行っちゃいな、俺はいつもそう思う」。

次に3人が到着したのは伊勢原の人気スポット「大山」。大山詣りの参道を登りながら始まったクイズをめぐって軽くひとモメしながらやってきたのは、創業1694年の「西の茶屋」。「久しぶりにバラエティ番組に出られるっていうのでドキドキして眠れなかった」と笑う成宮と一緒に豆腐やそばなど計8品を堪能する。

最後の目的地に向かう車中では、12年ぶりに舞台の仕事をすることになった成宮が演出家・宮本亞門との不思議な縁について語る。25年前のデビュー作品が宮本の演出だった成宮が、また久しぶりに俳優としての仕事を再開したいと思っていたタイミングで「海に行ったら(偶然そこにいた)宮本とたまたま出会って」、そこでの会話がきっかけで25年ぶりのタッグが実現したという。

そんな新たなスタートを切ろうとしている成宮は「今日ドライブしている最中に、この番組出て良かったなってめちゃめちゃ思った」と笑う。

最後は「伊勢原ゴルフセンター」。本日の旅にかかった代金を誰が支払うか決めるゲームはパッティング対決だ。成宮の信じられないくらいかわいい凡ミスも飛び出す。

【編集部MEMO】

『メシドラ』は、兼近と満島がゲストを迎えて台本なし、仕込みなしのグルメドライブを敢行。食べたグルメの料金は自腹となり、その場の“男子校”ノリで誰が支払うかを決める。直近では、福士蒼汰、宮沢氷魚、青木崇高、山口馬木也、向井康二(Snow Man)、森本慎太郎(SixTONES)、古舘伊知郎、濱田龍臣＆鈴木福らが出演している。

(C)日テレ