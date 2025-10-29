俳優で歌手の木村拓哉が29日、都内で開催中の「第38回東京国際映画祭」(TIFF)で行われた映画『TOKYOタクシー』(11月21日公開)の舞台挨拶に、倍賞千恵子、山田洋次監督とともに登壇した。

「第38回東京国際映画祭」のセンターピース作品に選出された『TOKYOタクシー』は、山田洋次監督の91本目となる最新作で、2022年に公開され、スマッシュヒットを記録した『パリタクシー』の日本版リメイク。タクシー運転手の宇佐美浩二(木村拓哉)は、高野すみれ(倍賞千恵子)を東京・柴又から神奈川の葉山にある高齢者施設まで送ることになり、その道中で起こるさまざまな出来事、すみれに起こった過去が描かれる。

木村は「第38回東京国際映画祭の中でセンターピースということで、『TOKYOタクシー』を選んでいただき本当にうれしく思っています。そして本日、このようにたくさんの方に受け取っていただけたことすごくうれしいです。この映画祭の中で一番大きい会場になっているということで、800名以上の方に受け取っていただけたことに対してすごく興奮しています」と喜びを語った。

このたび、94歳の山田監督が同映画祭において、永年の国内外を含めた映画界への貢献が目覚ましい人に贈られる「特別功労賞」を受賞。この日の舞台挨拶でトロフィーが贈られ、倍賞と木村も花束を渡して祝福した。

木村は山田監督について「現役で、日本だけではなく、『TOKYOタクシー』も『パリタクシー』というヨーロッパの作品を監督がご覧になってリメイクしたいというところから話がスタートしたと聞いて、本当にいろんなところに自分の欲、興味を常にお持ちになっている。現場で決断をするだけではなく、いろんなことに興味や愛情があるからこその現役なんだなと。その現役が今回の賞にもつながっているんだなと考えていました」とコメント。

「こういう先輩がいるともう1回やる気が出ますよね。『TOKYOタクシー』を見ていただいたあとに、出ていた人間たちだけではなく、山田組全体、その山田組の最たる位置に山田洋次監督がいて、自分たちにこの作品を届けてくれたんだな、こんな先輩がいてくれるんだなと感じていただけたら、作品を受け取ってくれた皆さんだからこそ味わえる生きていく力というか、現役でいられる力を皆さんにも持っていただけるんじゃないかなと思います」と熱く語ると、山田監督は「ありがとう木村くん」と笑顔を見せていた。