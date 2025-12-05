フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、大阪・西成で命の叫びを響かせるジャズシンガー・坂田佳子(52)を追った「生きる歌2 ～帰ってきた三角公園の歌姫～」を、7日・14日の2週にわたって放送する。

日雇い労働者の街として知られる大阪・西成の通称「三角公園」で“魂の歌”を響かせてきた坂田佳子。かつては高級ホテルでも歌う実力派だったが、酒による問題行動で仕事を失い、夫からは見放され、この街に流れ着いた。感情むき出しの歌声はSNSで話題となり、「三角公園の歌姫」と話題になる一方、興味本位でカメラを向ける客とのトラブルが続き、“見せ物”になっている現実に苦しんでいた。

そんな坂田の歌に救われたのが、ステージ4のがんで医師から「余命半年」を告げられた仁美さん(57)。YouTubeで偶然出会った歌声が生きる力となり、「1日でも長く佳子さんの歌が聴きたい」とライブに通い続けた。

しかし、坂田自身も“がんの疑い”を抱えながら歌い続けていた。体調は急激に悪化し、歩くことさえつらくなる日々。やがてライブで歌うことも難しくなり、仁美さんは「もう一度、あの歌を」と願う。

そんな中、坂田は「三角公園に降臨します」とSNSに投稿。原点である公園に戻る決意だった。そして当日。三角公園に帰ってきた坂田の前に、余命宣告を受けた仁美さんが涙ながらに姿を見せる。不器用で、まっすぐで、聴く人の心を突き動かす坂田佳子の歌声が再び、三角公園に響き渡るのだが…。

ナレーションは、前作に引き続き、きゃりーぱみゅぱみゅが担当する。

(C)フジテレビ