アイドルグループ・乃木坂46の旅バラエティ番組『乃木坂46 6期生稼働中』(毎週金曜12:00～配信予定)の第7回が11月21日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

愛宕心響・海邉朱莉・増田三莉音が沖縄へ

『乃木坂46 6期生稼働中』は、6期生初の旅バラエティ番組。2025年2月に加入したばかりの6期生が、過去に乃木坂46がライブを行った土地を巡り、体当たりのPR活動に挑む。自分たちの知名度を上げるべく、飛び込みでPR活動を行うほか、地元グルメやおすすめスポットを楽しむ様子も届ける。

配信中の第7回は、6期生の愛宕心響、海邉朱莉、増田三莉音の“チーム関西”が沖縄へ。「関西人は交渉上手なはずなので頑張ります!」と気合いを入れ、39thシングル「Same numbers」のポスター貼りに挑戦する。観光スポット「国際通り」にやってきた3人は、「撮影交渉、誰が行く?」「どうやって言ったらいいんやろ?」と初めてのアポ取りにドキドキ。まずは、海邉が撮影＆ポスター貼りの交渉に挑むが、「とっても緊張しました。神宮以来、緊張した」と吐露。その結果は果たして……。その後も、海ぶどうやジーマーミ豆腐、ポークたまごおにぎりなど、地元グルメを堪能しながら、PR活動に奮闘する。

そんななか、先輩で3期生の伊藤理々杏から、「沖縄のきれいな海をぜひ見てほしい」とメッセージが。白い砂浜が広がるアラハビーチに立ち寄り、「すごいきれい!」と“ご褒美タイム”を満喫する。その後、ローカルハンバーガー店「A&W」でお腹を満たした3人は、「生放送が観覧できるギャラリーブースでパーソナリティにアピールすれば出演できるかも」という情報を聞き、地元のラジオ局「FM沖縄」へ。カンペで出演交渉した結果、飛び入りで出演できることになり大喜びする。緊張のなかトークを展開した3人は、6期生楽曲「なぜ 僕たちは走るのか?」をオンエアすることができるのか。

無事に1日目が終わり、愛宕は、「すごい楽しかった」と充実した表情を見せ、海邉も、「明日も頑張るぞー!」とまだまだ気合い十分。実は、ロケ当日、20歳の誕生日を迎えた愛宕。ホテルの部屋に戻ると、海邉と増田がサプライズを決行し、「え～! 全然気づかなかった!」とビックリ。「20歳を沖縄で迎えられてうれしい。メンバーにも地元の方にも祝っていただけたので、すごいうれしいです」と感極まる愛宕に、バースデーケーキをプレゼントした海邉と増田だったが、“プチハプニング”の発生で笑いが巻き起こる。