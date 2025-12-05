雨の日に傘もささず、島崎遥香の家の前にいた“明らかに変な人”…その正体に騒然

ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』(毎週火曜日23:00〜 全11回)の#7が2日に配信された。

「週刊文春にAKB専属の記者がいる?」

今回は、“芸能スキャンダルの裏側”をテーマに、週刊誌報道の真相やスキャンダルの背後にある様々な争いを、元週刊誌記者とともに深掘り。島崎遥香は、アイドル時代に体験した“追われる側”としてのリアルな経験を語った。

当時メンバー内で同じ記者を目撃しており、「週刊文春にAKB専属の記者がいる?」と噂があったそう。その人の特徴を伝えると、元文春記者の赤石晋一郎氏は「その人はAKB担当のキャップ(リーダー)みたいな人です」と証言。

島崎は「キャップ、家の前にいました! 雨の日に傘もささないでいて明らかに変だなって……キャップだったんだ!」と振り返り、スタジオは騒然となった。

さらに、SNSの情報拡散についてのトークでは、「ファンの方がなぜか私の実家を知っていて……両親宛に直接“私に月何十万かのお手当をあげたい”という内容の手紙が届いた」と衝撃のエピソードを披露。情報の流出経路が見えない怖さに、一同は言葉を失った。