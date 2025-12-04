アイドルグループ・嵐の櫻井翔がMCを務めるフジテレビのバラエティ特番『櫻井翔の一覧ファクトリー ～“アレ”全部並べてみた!～』が、30日(12:50～)に放送される。

この番組は、「これまで誰も作ってこなかった“一覧”」を見ながら出演者たちがトークを繰り広げていくもの。「世代間トーク」から「芸能人の知られざるプライベート」まで“一覧”によって話題が広がっていく。

MCの櫻井はデビューから四半世紀、アイドルの枠を超えたマルチな才能を発揮し、さまざまなジャンルの番組で活躍してきた。年齢とキャリアを重ねた今、新たなトーク番組のMCとして新境地を切り開く。

企画・演出は、フジテレビ入社3年目の浅野崇太郎ディレクター。「先日、年末年始のタイムテーブルが発表されましたが、SNS上で“なんだこの番組は…”という反応を多くいただきました。この番組は、『一覧ってなんかワクワクする』『一覧を見ながら話すと盛り上がるよね』という日常の気づきから生まれたトーク番組です。実際、制作を進めていると『こんな一覧も見たい』『あんな一覧はどうかな?』と“見たい一覧”が止まりません。今もまだ悩んでいます…。放送を楽しみにお待ちいただければと思います。この番組のMCは絶対に櫻井さんしかいないと思いオファーさせていただきました。僕は2000年生まれで、小さい頃から櫻井さんが出演している番組を見て育ってきたので、ディレクターとして一緒に番組を作れることは感無量です。櫻井さんのここでしか見られない顔、ゲストの皆さんの個性や魅力を引き出せる番組を作れるようスタッフ一同頑張ります。ぜひお見逃しなく! 放送後は、『こんな“一覧”が見たい!』とつぶやいて一緒に盛り上げてくだされば幸いです」とコメントしている。