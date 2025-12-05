ローソンは12月2日より、ローソンの骨付きフライドチキン「黄金チキン」の味を再現したからあげクン2種を、全国の「ローソン」にて販売している。

今回のからあげクンの新作は、ローソンの骨付きフライドチキン「黄金チキン」の味をからあげクンで再現した「黄金チキン味」と「黄金チキンレッド味」の2種。

「からあげクン 黄金チキン味」は、毎年恒例のスパイス&ハーブで華やかな黄金チキンの風味がからあげクンで再現されている。価格は298円。

「からあげクン 黄金チキンレッド味」(298円)は、「からあげクン 黄金チキン味」のスパイス感に辛味をプラスした一品。唐辛子の辛味とスパイス&ハーブの香りを楽しめる仕立てになっており、こちらも価格は298円。

お手軽ディップソース7種

クリスマスや年末年始にも使え、からあげクンがパーティー仕様にランクアップするディップソースのレシピを紹介。教えてくれるのは、管理栄養士のさくらいゆかさん。どれもローソン店舗で手に入りやすい材料で作ることができる、混ぜるだけ3分以内に完成のお手軽レシピとなっている。

●カマンベール+温玉+ブラックペッパー

カマンベールチーズ1個(90g程度)を耐熱容器に入れて600wで30秒ほどレンジアップ。そこに温泉卵を落とし、ブラックペッパーをがりがりとかけるだけ。ディップするときは卵を崩し、混ぜながら食べ進めると味の変化も楽しむことができる。

●ツナ水煮缶+ぽん酢+ラー油

ツナ水煮1缶(70g程度)に、ぽん酢(大さじ1)とラー油(少々)を混ぜるだけ。ツナは、からあげクンをさっぱりさせてくれる水煮缶がおすすめ。缶に入っている出汁はお好みで。

●バニラアイス+レモン汁+蜂蜜

子どもに好評の、甘辛×温冷がクセになるご褒美ディップ。バニラアイス(1個)を盛り、レモン汁(大さじ1)をかけるだけ。蜂蜜でさらに甘さを足しても◎。

●ポン酢+ねぎ+ごま+刻みのり

7種の中で最もさっぱり!でありながら、味わい深い、ほっとする和風ディップ。ぽん酢(大さじ1)、刻み小口ねぎ(大さじ1)、ごま(大さじ1)を混ぜるだけで完成。食べる直前に刻みのり(適量)を追加すれば、ふわふわ感アップ。

●蜂蜜+レモン

甘酸っぱい蜂蜜レモン。蜂蜜(大さじ1)とレモン汁(大さじ1)を混ぜるだけ。蜂蜜のとろみがからあげクンにばっちり絡むという。

●卵サラダ+粒マスタード

たまごサラダ1袋(80g)と粒マスタード(小さじ1)、パセリ(お好みで)をぐるぐる混ぜるだけ。からあげクンだけじゃ少しだけ物足りない?そんなときのお腹にもぴったりなボリューミーなディップとなっている。

●紅しょうが+マヨネーズ+胡椒

軽く刻んだ紅しょうが(30g)とマヨネーズ(25g・大さじ1と半分が目安)、胡椒(少々)を混ぜるだけ。