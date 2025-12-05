JTは12月13日、グラフィックデザイナーVERDY氏とコラボレーションした、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA」の限定デザインアクセサリー入りスペシャルボックス「Ploom AURA × Wasted Youth LIMITED EDITION BOX」を、1日限定で開催するポップアップストア(東京都渋谷)にて数量限定で発売する。

Ploom AURA x Wasted Youth

「Ploom AURA x Wasted Youth LIMITED EDITION BOX」は、「Ploom」とグラフィックデザイナーVERDY氏のコラボレーションによって誕生した、Wasted YouthデザインのPloom AURA用アクセサリー(バックカバー1種、フロントパネル3種)と、Ploom AURAスターターキット・ネイビーブルー(限定スリーブ付き)を同梱したスペシャルボックス。

「Ploom AURA x Wasted Youth LIMITED EDITION BOX」

ボックスのデザインは、同コラボレーションのためにVERDY氏が手掛けた特別仕様。アクセサリーには「Wasted Youth」のロゴとアイコニックなリボンモチーフが、ブランドのキーカラーであるネイビー×ホワイトで表現されている。

「Ploom AURA × Wasted Youth POPUP STORE」

同スペシャルボックスは、12月13日に「81 BELOW (GUESS JEANS TOKYO B1F)」(東京都渋谷)にて1日限定でオープンするポップアップストア「Ploom AURA × Wasted Youth POPUP STORE」に登場。数量限定となっており、価格は1万7,600円。

Ploom CLUB、販売用とは異なるデザインのフロントパネル3種

なお、同スペシャルボックスは後日、CLUB JTオンラインショップでも数量限定で販売される。また、販売用とは異なるデザインのフロントパネル3種が、後日Ploom CLUBでの抽選キャンペーン限定で登場するという。詳細はPloom CLUBサイトにて追って発表される。