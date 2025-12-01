JTは12月1日、加熱式たばこブランド「Ploom」の旗艦店である「Ploom Shop 銀座店」(東京都中央区)、「Ploom Shop 名古屋店」(名古屋市中区)、「Ploom Shop なんば店」(大阪市中央区)のカフェエリアをリニューアルオープンする。

今回のリニューアルでは、カフェエリアの内装デザインを一新。「Ploom AURA」販売・体験エリアとシームレスに繋がる世界観を実現し、“素材感にこだわったゆったりと落ち着ける大人の空間”をコンセプトにデザインされている。新たに「café ploom」として生まれ変わり、こだわりのフード&ドリンクと共に“格別の一服”を楽しむことができる。

また、来店特典として「café ploomオリジナルステッカー」が数量限定で用意されている。

さらに、同日12月1日発売の「エボ・ブラック・メンソール」「エボ・フレッシュ・ミント」のいずれかを購入し、アンケートを回答した方には、期間限定のオリジナルドリンクも用意されている。提供期間は12月1日～29日となっており、リニューアルオープンの3店舗に加え、「Ploom Shop天神店」(福岡市中央区)でも提供される。