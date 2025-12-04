俳優の志田未来と影山優佳がこのほど、日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(毎週水曜22:00～)のクランクアップを迎えた。最終話は、10日に放送される。

志田が演じたのは岩田美麗・通称ガン。大介が闇バイトに手を染め逮捕された時の指示役だったが、結以と大介の逃亡に協力する中で自身も青春を取り戻し、自分の人生をもう一度考えてみようと決心した人物だ。

影山が演じた香坂莉里は、大介の元恋人で突然家に押し掛けてきた2人を匿った心優しい人物。その優しさにつけこまれ職場の同僚と不倫関係にあったが、結以に諭され別れることを決意。会社も辞め一からやり直すことを決めた。

このたび一緒にクランクアップした2人が、撮影の感想を語った。

コメントは、以下の通り。

志田未来

──ドラマ撮影を終えて

(桜田)ひよりちゃんと佐野(勇斗)君、優佳ちゃんやスタッフの皆さんがすごく優しくて、本当に温かい現場でした。撮影日数はそれほど多くはなかったですが、毎回撮影に来ることがすごく楽しかったです。

──ガン(岩田美麗)を演じてみて

ガンさんは一匹狼のような、あまり群れずに笑顔を見せない役だったので、みんなでワイワイできた揚げ物パーティーのシーンがとても印象に残っています。佐野くんのアドリブも満載でガンとして笑いを堪えるのが大変でした(笑)。今まで自分が演じたことのない面白い役を演じさせていただきとても光栄でした! 最終話、ガンさんが選んだ道にもぜひ注目して観ていただけると嬉しいです。

影山優佳

──ドラマ撮影を終えて

莉里ちゃんは３.４.５.６話、そして最終話に出演させていただいたんですけれど、お話をいただいた時はてっきり1話限りのゲストだと思っていたので、皆さんとこんなにも一緒に逃避行を続けることができてうれしかったです。キャスト・スタッフ皆さんの熱量が、視聴者やファンの方々に届いているのを、こうやってリアルタイムで実感できることもなかなかなかったので、私ももっと頑張らなきゃなと誇らしい気持ちにさせていただきました。

──香坂莉里を演じてみて

結以ちゃん、大ちゃん、ガンさんと過ごした時間は莉里ちゃんにとって一生ものの思い出であり道しるべであったと思います。自分の犯した過ちが浄化されることはないけれど、自分を愛してあげられるようになったり誰かの幸せを願えるようになったりして、少しずつ前を向けるようになっていくことを教えていただいたかけがえのない時間でした! 次はガンさんも一緒にプリ撮りましょうね。また、どこかで!

【編集部MEMO】

今作への出演にあたり、志田未来は「私が今まで演じたことのない役柄になっているので、今後を楽しみにしていただけるとうれしいです!」、影山優佳は「途中からの参加ですが、本当に皆さんが温かく迎え入れてくださって、ポジティブな空気感で全体を盛り上げていこうとする、すごくやりがいのある現場だなって思っています」とコメントしていた。

