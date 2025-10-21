元日向坂46の影山優佳が、日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(毎週水曜22:00～)に、22日放送の第3話からゲスト出演する。

影山優佳

影山が演じるのは、佐野勇斗演じる林田大介の元彼女・香坂莉里。大介とは高校の同級生だったが当時は莉里の片思いで、就職してから偶然再会したことがきっかけで一時期交際していた。現在は百貨店の美容部員として働いているという役どころだ。

コメントは、以下の通り。

――クランクインしてみて、この『ESCAPE』の現場はいかがですか？

途中からの参加ですが、本当に皆さんが温かく迎え入れてくださって、ポジティブな空気感で全体を盛り上げていこうとする、すごくやりがいのある現場だなって思っています。今回の撮影はハロウィンなど季節を感じられるシーンが多いんです。なかなか撮影をしていると時期がずれていたりして季節感を見失うことも多いのですが、今作では視聴者の皆さんと一緒に季節を感じられて、莉里としても影山としても楽しませてもらっています。充実した撮影をしております！

――この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

交わるはずのなかった結以と大介の２人が、色々な感情を芽生えさせながら色々な人と触れ合い、心境の変化を経て逃避行を続けていると思います。その大介の「元カノ」という役なので、新しいキャラクターの交差に『ESCAPE』らしい彩りを添えられたらいいなと思います。今までの話も拝見して、本当に皆さんが主体的にこの作品を支えていらっしゃる印象があるので、私も盛り上げられたらいいなと思います。私も一緒に逃げますので、視聴者のみなさんも一緒に逃げてください！！

(C)日テレ