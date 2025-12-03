アイドルグループ・AKB48が、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)に紅組歌手して出場することが3日、発表された。

2005年に活動を開始し、今年12月8日に20周年を迎えるAKB48。日本のアイドル界に革命を起こし、ミリオンヒットや、連続1位記録、ギネス世界記録など、数々の偉大な記録を打ち立ててきた。

今年の紅白には、AKB48の現役メンバーに加えて、20周年を記念し8人の卒業メンバー、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃も紅白のステージに集結。現役メンバーと共に、スペシャルヒットメドレーを披露する。

なお、AKB48は2019年(第70回)以来、6年ぶり13回目の出場になる。

今年の番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。