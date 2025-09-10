かなりの勢いでユーザーを拡大しているとウワサの加熱式たばこデバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」。その専用スティックである「EVO（エボ）」にもさっそく新フレーバーが加わるなど、ますますその魅力は拡がりを見せつつある。

そこで今回は、プルーム・オーラで吸える多種多様な“フレーバー系スティック”にフォーカス！ 「メビウス」「キャメル」、そして「エボ」の各フレーバー全種類を実際に吸い比べてみた！

▼まずは「メビウス」シリーズ全5種類から!

【1】「メビウス・ベリー・オプション」

まずはマイルドな吸いやすさ豊かな味わいで人気のメビウスシリーズから。「メビウス・ベリー・オプション」はメンソールの清涼感とベリーの甘さが絶妙にマッチ！ 吸い応えと爽快感をきれいに両立しつつ、カプセルを潰すとみずみずしく、ジューシーなベリーの香りがグッと広がっていく。カプセルを潰さずにまろやかなベリー風味楽しむのもよし、カプセルを潰してフレッシュな味わいを楽しむもよし。非常にバランスがよく、ケミカルっぽさもないので普段吸いにもおすすめ！

【2】「メビウス・マスカット・オプション」

意外に控えめなマスカットの甘さと風味、クセのないメンソールの組み合わせが非常に吸いやすい。カプセルを潰すと、芳醇で上品なマスカットのフレッシュな香りが一気に広がる。フルーティーな香りが口の中に余韻としてさりげなく残り、リフレッシュ効果も高そう。メンソール主体のなかにほのかに果実感も潜む、バランス感に優れたフレーバーだ。

【3】「メビウス・シトラス・オプション」

レモンのような爽やかな酸味と果実感、そしてメンソールのシャープな清涼感が特徴的。シトラスの風味が実にナチュラルで、かなり好感度が高い……！ カプセルを潰した瞬間、よりフレッシュな柑橘系の香りが弾ける。ベリー系よりも若干甘さが控えめな印象で、スッキリとした味わいを求める人におすすめ。後味もスッキリしており、気分転換したいときにもぴったりだ。

【4】「メビウス・ペア―・オプション」

芳醇でフルーティーな洋梨の香りと、すっきりとしたメンソールの組み合わせが楽しめる。他のフルーツ系とは一味違う、独特の優しい甘さが特徴。華やかで上品な香りが口いっぱいに広がり、吸うたびにリラックスできる。メンソールが苦手な人でも試しやすい、まろやかな吸い心地だ。

【5】「メビウス・アップル・オプション」

みずみずしいりんごを思わせる、すっきり爽やかな香りが特徴。カプセルを潰すと、甘酸っぱいりんごの香りが一層際立ち、フレッシュなメンソールと相まって、すっきりとした吸い心地に。ジューシーながらも甘すぎないバランスの良さが魅力。食後の一服などにもおすすめ！

▼「キャメル」フレーバー系メンソールタイプ

【1】「キャメル・メンソール・ベリー」

ここからは「キャメル」ブランドへ。こちらはカプセルがないタイプのベリーフレーバー。ベリーの香りは控えめながらも、しっかりとしたメンソールのキレと相まって、雑味のないストレートな味わいが楽しめる。甘すぎるのはちょっと苦手だけど、メンソールの刺激だけでは物足りない。そんな人に特におすすめかも！

【2】「キャメル・メンソール・マスカット」

マスカットの香りは比較的穏やか。メンソールのシャープなキレが先行し、後からほのかにマスカットの甘さが感じられるイメージというか、マスカットはどちらかというと風味よりも香りで楽しむタイプなのかも。甘さが強調されすぎていないので、飽きずに吸い続けられる。いつもとちょっと違った風味が味わいたい、といったときにも最適。

【3】「キャメル・ベリー・オプション」

こちらはキャメルのフレーベー系で唯一のカプセルタイプ。カプセルを潰すと、ジューシーなベリーの香りが一気に広がる。しっかりとした吸い応えと、甘酸っぱいベリーの風味のバランスが良い。メンソールも強すぎないので比較的誰でも吸いやすいと思われる。プルーム・オーラで初めてフルーツ系を試す人にもおすすめだ。

▼「エボ」フレーバー系カプセルメンソールタイプ

【1】「エボ・ベリー・クリスタル」

ラストは「エボ」シリーズ。まずはカプセルを潰さずに吸ってみると……おお、やっぱりなんかベリーの味もメンソールの清涼感が強いというか、“濃い”気がする。さすがプルーム・オーラ専用スティック。価格もちょっと高価とあって、クオリティがワンランク高い。カプセルを潰すと、豊かなベリーの香りが弾ける。従来のベリー系よりもフルーティーさが際立っているが、わざとらしい感じはしないところが素晴らしい！吸いごたえもしっかりあり、甘さとメンソールの清涼感を両立。フルーツフレーバー好きにはたまらない一本だ。

【2】「エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル」

こちらはまだリリースから日が浅い新商品。トロピカルフルーツの香りが加わった、新感覚のベリーフレーバー。カプセルを潰すと、マンゴーやパインのような南国の香りが広がり、ほんのりエキゾチックな気分に。甘さの中に、ほのかな酸味も感じられ、爽やかな吸い心地。すべてのバランスに優れた、夏にぴったりの一本だ。

【3】「エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル」

ベースの味わいは「エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル」とかなり似通っているが、こちらはカプセルを潰すと濃厚なバナナの香りが広がる。吸いごたえがしっかりしており、バナナの甘さが口いっぱいに充満していく。メンソールもほどよく効いており、甘さとのバランスもお見事。スイーツ感覚で楽しめるユニークなフレーバーだ。

フルーツの甘さや爽快な清涼感、そして新しい発見。ブランドごとに個性が際立つラインアップを吸い比べてみると、プルーム・オーラがもたらす楽しみの幅広さを改めて実感できる。気分やシーンに合わせて、自分だけのお気に入りフレーバーを探してみよう！